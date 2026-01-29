Javier Milei declaró oficialmente al 2026 como el "Año de la Grandeza Argentina": de qué se trata

Con elogios a su gestión y las reformas que impulsó desde que llegó al Gobierno, el presidente Javier Milei dio un paso más y declaró oficialmente al 2026 como el "Año de la Grandeza Argentina".

El decreto 56/2026 lleva las firmas del Presidente y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y justifica la decisión destacando como disparados que en 2025 la gestión libertaria "profundizó la reconstrucción de los pilares de nuestra Nación, asegurando una mayor libertad para todos los argentinos".

"Declárase el año 2026 como el 'Año de la Grandeza Argentina'”, decretó Milei, y detalló que toda la documentación de la administración pública nacional deberá llevar esa leyenda. También invitó Milei a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a adherir al decreto.

image

En los considerandos del decreto advierte que se impulsaron "reformas estructurales orientadas a la estabilización de la situación macroeconómica y a profundizar un proceso sostenido de desburocratización estatal, reducir cargas improductivas y asegurar que la actuación pública se oriente efectivamente al cumplimiento de sus finalidades esenciales".

Además, advierte que es necesario "sostener un proceso de transformación estructural que fortalezca el Estado de Derecho y garantice el ejercicio efectivo de los derechos y las libertades".

FUENTE: Clarín