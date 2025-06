Pep Guardiola, enamorado de Boca: "Miro cómo va a cada pelota y es como wow..."

Las victorias de Botafogo y Flamengo sobre PSG y Chelsea -respectivamente- hicieron que el fútbol de Sudamérica se lleve todas las miradas y elogios en el Mundial de Clubes 2025 , un tópico por el cual se le consultó a un Pep Guardiola que no descartó la posibilidad de vivirlo en carne propia en un futuro y usó a Boca como ejemplo .

El entrenador no escondió su fascinación con la intensidad que traen consigo los elencos de la Conmebol y focalizó en el Xeneize para ilustrar su visión: "Amo cuando en este torneo jugás contra equipos sudamericanos. Cómo te desafían, cómo compiten. Admiro cómo defienden . Miro a Boca Juniors cómo va a cada pelota y es como wow… el fin del mundo. Son estilo diferentes. Me gusta que cada partido es duro . Salvo uno o dos, todos los partidos son parejos. La gente dice 'qué sorpresa, perdió un equipo europeo'... Bienvenidos al mundo real amigos ", explicó el ex-Barcelona y Bayern Múnich en la conferencia de prensa previa al juego de Manchester City ante Al-Ain.

"¿Por qué no? Muchas, muchas cosas buenas en toda la historia que han ocurrido en el fútbol-muchas, muchas cosas buenas- vienen de Sudamérica", respondió ante la pregunta sobre si cuenta con interés de desembarcar en el fútbol sudamericano y agregó: "Ya sabes, de Brasil -especialmente Brasil- Colombia, Argentina, Uruguay. Yo diría que de todos los países, muchas, muchas cosas buenas".

También el catalán ahondó sobre las principales características que le atraen y el mensaje que le bajó a sus jugadores de cara al certamen. "Los mejores jugadores vienen de allí, y después la mayoría de ellos vienen a Europa por las oportunidades económicas y el prestigio. Son increíbles. Me encanta, me encanta, me encanta cuando estás en este torneo y juegas contra equipos sudamericanos. Esa cultura, la forma en que sus aficionados viven cada acción es de lo que se trata todo esto. Tenemos que vivir esta competición", afirmó.