Operación 'Furia Épica': así se inició el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

Mientras Medio Oriente está nuevamente convulsionado por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, el Comando Central de los Estados Unidos (CentCom) dio nuevos detalles de cómo comenzó la Operación Furia Épica (Operation Epic Fury) este sábado.

Video Israel y Estados Unidos bombardearon Irán: registraron al menos 53 muertes en una escuela y Teherán ya inició una contraofensiva

La operación, ordenada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es "la mayor concentración regional de poderío militar estadounidense en una generación", afirma el comunicado.

"Las fuerzas estadounidenses y sus aliados comenzaron a atacar objetivos a la 1:15 (hora del este, o 3:15 hora de la Argentina) con el fin de desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, dando prioridad a los lugares que representaban una amenaza inminente", tuiteó el CentCom en X.

"Las primeras horas de la operación incluyeron municiones de precisión lanzadas desde el aire, tierra y mar. Además, la Fuerza Operativa Scorpion Strike del CentCom empleó por primera vez en combate drones de ataque de bajo costo y de un solo uso", detalló.

"Entre los objetivos se encontraban las instalaciones de mando y control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, las capacidades de defensa aérea iraníes, las bases de lanzamiento de misiles y drones, y los aeródromos militares", agrega el documento.

Tras la ola inicial de ataques de Estados Unidos y sus aliados, las fuerzas del CentCom dijo que defendió "con éxito" cientos de ataques con misiles y drones iraníes, tras la ola inicial de ataques por parte de Estados Unidos y sus aliados. También informaron que no se registran bajas entre las fuerzas armadas estadounidenses y que los daños a instalaciones norteamericanas fueron "mínimos y no han han afectado las operaciones".

"El presidente ordenó una acción audaz, y nuestros valientes soldados, marineros, aviadores, marines, guardianes y guardacostas están respondiendo a la llamada", dijo el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que llevaron a cabo "el mayor ataque en la historia de la Fuerza Aérea israelí": unos 200 aviones de combate atacaron el arsenal de misiles iraní y sus sistemas de defensa del régimen en el oeste y el centro del país. "Más de 500 objetivos alcanzados, incluidos sistemas de defensa aérea y lanzamisiles en varios lugares de Irán simultáneamente", informaron las FDI.

"El ataque a los sistemas de defensa permitió ampliar la superioridad aérea en el cielo iraní y dañar gravemente la principal capacidad ofensiva del régimen: las bases de lanzamiento en el oeste de Irán", señaló el ejército israelí y agregó que: "uno de los sitios atacados se encontraba en la zona de Tabriz, en el oeste de Irán. El sitio era utilizado por la unidad de misiles tierra-tierra, desde donde planeaban lanzar decenas de misiles hacia la retaguardia israelí".

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que "Israel había atacado el lugar dónde el Ayatollah Khamenei se encontraba" y que habían matado "a varios líderes importantes del programa nuclear iraní".

FUENTE: Clarín