sábado 28 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Logística extrema

Operación 'Furia Épica': así se inició el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

Israel llevó a cabo el mayor ataque en la historia de la Fuerza Aérea israelí. El Comando Central de los Estados Unidos dio detalles sobre la operación ordenada por Donald Trump.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2026-02-28 172621

Mientras Medio Oriente está nuevamente convulsionado por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, el Comando Central de los Estados Unidos (CentCom) dio nuevos detalles de cómo comenzó la Operación Furia Épica (Operation Epic Fury) este sábado.

Lee además
israel asegura haber matado al ministro de defensa irani y al jefe de la guardia revolucionaria
Conficto bélico

Israel asegura haber matado al ministro de Defensa iraní y al jefe de la Guardia Revolucionaria
israel y estados unidos bombardearon iran: registraron al menos 53 muertes en una escuela y teheran ya inicio una contraofensiva
Video

Israel y Estados Unidos bombardearon Irán: registraron al menos 53 muertes en una escuela y Teherán ya inició una contraofensiva

La operación, ordenada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es "la mayor concentración regional de poderío militar estadounidense en una generación", afirma el comunicado.

"Las fuerzas estadounidenses y sus aliados comenzaron a atacar objetivos a la 1:15 (hora del este, o 3:15 hora de la Argentina) con el fin de desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, dando prioridad a los lugares que representaban una amenaza inminente", tuiteó el CentCom en X.

"Las primeras horas de la operación incluyeron municiones de precisión lanzadas desde el aire, tierra y mar. Además, la Fuerza Operativa Scorpion Strike del CentCom empleó por primera vez en combate drones de ataque de bajo costo y de un solo uso", detalló.

"Entre los objetivos se encontraban las instalaciones de mando y control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, las capacidades de defensa aérea iraníes, las bases de lanzamiento de misiles y drones, y los aeródromos militares", agrega el documento.

Tras la ola inicial de ataques de Estados Unidos y sus aliados, las fuerzas del CentCom dijo que defendió "con éxito" cientos de ataques con misiles y drones iraníes, tras la ola inicial de ataques por parte de Estados Unidos y sus aliados. También informaron que no se registran bajas entre las fuerzas armadas estadounidenses y que los daños a instalaciones norteamericanas fueron "mínimos y no han han afectado las operaciones".

"El presidente ordenó una acción audaz, y nuestros valientes soldados, marineros, aviadores, marines, guardianes y guardacostas están respondiendo a la llamada", dijo el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sandro_pozzi/status/2027814807550714009&partner=&hide_thread=false

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que llevaron a cabo "el mayor ataque en la historia de la Fuerza Aérea israelí": unos 200 aviones de combate atacaron el arsenal de misiles iraní y sus sistemas de defensa del régimen en el oeste y el centro del país. "Más de 500 objetivos alcanzados, incluidos sistemas de defensa aérea y lanzamisiles en varios lugares de Irán simultáneamente", informaron las FDI.

"El ataque a los sistemas de defensa permitió ampliar la superioridad aérea en el cielo iraní y dañar gravemente la principal capacidad ofensiva del régimen: las bases de lanzamiento en el oeste de Irán", señaló el ejército israelí y agregó que: "uno de los sitios atacados se encontraba en la zona de Tabriz, en el oeste de Irán. El sitio era utilizado por la unidad de misiles tierra-tierra, desde donde planeaban lanzar decenas de misiles hacia la retaguardia israelí".

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que "Israel había atacado el lugar dónde el Ayatollah Khamenei se encontraba" y que habían matado "a varios líderes importantes del programa nuclear iraní".

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Mapa del ataque de Estados Unidos e Israel sobre las principales ciudades de Irán

Medios israelíes aseguran que el líder supremo Khamenei murió tras los ataques

Primeros saldos del bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán: más de 200 muertos y más de 700 heridos

Como represalia, Irán realizó ataques contra Dubái

Confirmaron que el líder supremo de Irán sigue vivo

Trump confirmó un ataque masivo contra Irán y advirtió que "nunca tendrá un arma nuclear"

Se despistó un avión militar en Bolivia que transportaba dinero: 15 muertos y desesperación de la población por los billetes

El Secretario General de la ONU pidió el inmediato cese del fuego entre Afganistan y Pakistan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
israel y estados unidos bombardearon iran: registraron al menos 53 muertes en una escuela y teheran ya inicio una contraofensiva
Video

Israel y Estados Unidos bombardearon Irán: registraron al menos 53 muertes en una escuela y Teherán ya inició una contraofensiva

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra
Consumo

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra

Presentaron a las candidatas a reina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida
Galería de fotos

Presentaron a las candidatas a reina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida

Las mujeres libertarias ponen primera y avanzaron en la creación de una mesa con miras al 2027
Encuentro

Las mujeres libertarias ponen primera y avanzaron en la creación de una mesa con miras al 2027

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson
Siniestro vial

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson

Cuándo comenzaría a regir la baja de imputabilidad en San Juan
Régimen Penal Juvenil

Cuándo comenzaría a regir la baja de imputabilidad en San Juan

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Comisaría 34°

A punta de pistola, asaltaron a un delivery en Rivadavia: lo golpearon en la cabeza y le robaron mercadería

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Caravana Legüera del Gokú Illanes es una travesía para disfrutar la música y la identidad al ritmo del bombo. video
Interesante propuesta

La gran travesía de Gokú Illanes por el sentimiento bombista anuncia su despegue

Merentiel pone la igualdad en La Bombonera: Boca y Gimnasia de Mendoza están 1-1
Torneo Apertura 2026

Merentiel pone la igualdad en La Bombonera: Boca y Gimnasia de Mendoza están 1-1

El proyecto minero de cobre Vicuña, fruto de la unión de Josemaría y Filo del sol, en Iglesia, está entre los 10 mas grandes del mundo. 
Todas las cifras

San Juan, motor indiscutible de la revolución del cobre en Argentina: de qué depende el éxito

El Chacho Coudet llegó a un arreglo para entrenar a River Plate.
El reemplazo del Muñeco

Eduardo Coudet será el entrenador de River Plate