sábado 28 de febrero 2026

Video

Israel y Estados Unidos bombardearon Irán: registraron al menos 53 muertes en una escuela y Teherán ya inició una contraofensiva

En una escalada bélica sin precedentes, Washington y Jerusalén atacaron objetivos estratégicos en suelo iraní, provocando el cierre total del espacio aéreo.

Por Agencia NA
iral

La ofensiva militar conjunta lanzada este sábado por Israel y Estados Unidos contra Irán dejó un saldo parcial de decenas de víctimas y profundizó un escenario de guerra abierta en Medio Oriente. Entre los episodios más graves se encuentra el bombardeo directo contra una escuela primaria de niñas en la ciudad de Minab, provincia de Hormozgan, donde al menos 53 estudiantes murieron y otras 63 resultaron heridas, según confirmaron autoridades provinciales iraníes.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, las primeras explosiones se registraron en Teherán y en distintos puntos estratégicos del país persa durante la madrugada. Desde Jerusalén, el gobierno de Benjamin Netanyahu definió la operación como una acción destinada a “eliminar amenazas” contra el Estado de Israel. En paralelo, desde Washington, el presidente Donald Trump confirmó la participación directa de fuerzas estadounidenses y sostuvo que se trata de “importantes operaciones de combate” para neutralizar “amenazas inminentes” vinculadas al régimen iraní.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Este sábado, Israel y Estados Unidos lanzaron un masivo ataque militar contra Irán que ubica a Medio Oriente en una situación de guerra abierta tras registrarse fuertes explosiones en Teherán. La ofensiva, definida por las autoridades israelíes como una operación para “eliminar las amenazas que se ciernen sobre el Estado de Israel”, provocó la inmediata reacción del régimen persa, que ya inició una contraofensiva con oleadas de misiles y drones. Ante la magnitud de los acontecimientos, el gobierno de Benjamin Netanyahu decretó el “estado de emergencia especial e inmediato” en todo su territorio, mientras las sirenas antiaéreas alertan a la población civil sobre un escenario “extremadamente grave”. En este contexto, una escuela primaria para niñas fue atacada por Israel y Estados Unidos en la ciudad iraní de Minab. Según los registros, hay al menos 36 muertos en este trágico hecho. Más info en @tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

El ataque a la escuela en Minab

El hecho más trágico de la jornada se produjo en el establecimiento primario “Shajareh Tayyebeh”, que se encontraba en pleno turno mañana con unas 170 alumnas en su interior. El gobernador de Hormozgan, Mohamad Radmehr, informó que la escuela fue alcanzada de manera directa por un proyectil en el marco de los bombardeos.

“En los ataques de hoy del régimen sionista contra la ciudad de Minab, una escuela primaria de niñas fue alcanzada de manera directa”, denunció el funcionario a través de la agencia oficial IRNA, mientras los equipos de rescate trabajaban entre los escombros para asistir a las víctimas, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El vicegobernador Ahmad Nafisi ratificó la cifra de fallecidas y confirmó que los operativos de emergencia continúan en la zona bajo un clima de extrema tensión. Los heridos fueron trasladados a centros de salud regionales, donde se mantienen dispositivos especiales de atención ante la magnitud del ataque.

Contraofensiva iraní y escalada regional

Tras los bombardeos iniciales, Teherán activó su respuesta militar. La Guardia Revolucionaria anunció el inicio de una primera oleada de ataques con misiles balísticos y drones contra bases estadounidenses en distintos puntos de la región. Las autoridades iraníes advirtieron que considerarán objetivos militares a todas las instalaciones norteamericanas desplegadas en territorio regional.

En Israel, el Ejecutivo decretó el “estado de emergencia especial e inmediato” en todo el país, mientras las sirenas antiaéreas se activaron en varias ciudades ante la posibilidad de represalias. El conflicto también generó impactos inmediatos en el plano diplomático y logístico.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, justificó la evacuación del personal no esencial del bloque al afirmar que “los últimos acontecimientos en todo Medio Oriente son peligrosos”. En paralelo, varios países dispusieron el cierre de sus espacios aéreos y aerolíneas internacionales como Lufthansa, Air France y Turkish Airlines cancelaron vuelos hacia y desde la región.

