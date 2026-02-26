Hillary Clinton declaró ante congresistas por el escándalo Epstein: "Nada que ocultar"

El matrimonio Clinton comenzó a ser interrogado este jueves por la comisión de investigación parlamentaria de los Estados Unidos respecto a sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein, según reportan medios internacionales.

Escándalo Tras figurar en los Epstein files, Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso de Estados Unidos

En primer lugar, compareció Hillary Clinton , ex candidata presidencial, quien expresó: "No tenemos nada que ocultar" . La declaración de la ex primera dama tuvo lugar en Chappaqua , Nueva York, un día antes de que su esposo, el ex presidente Bill Clinton , también declare.

image

Originalmente convocados en octubre, Bill y Hillary Clinton habían rechazado comparecer, acusando a los republicanos de intentar desviar la atención de la relación entre Epstein y Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos.

Ante la amenaza de acciones legales por obstrucción al Congreso, el matrimonio aceptó finalmente comparecer a finales de enero, aunque solicitó que las audiencias fueran públicas para evitar que sus declaraciones fueran utilizadas políticamente, lo cual no fue aceptado.

Indignación de Hillary

Hillary Clinton manifestó su enojo por ser vinculada con Epstein, afirmando que nunca lo conoció. Además, argumentó que si Bill Clinton voló en su avión, fue en el contexto de actividades filantrópicas de su fundación, antes de que se revelaran los crímenes de Epstein.

"Eso ocurrió mucho antes de la revelación de sus crímenes y mucho antes de cualquier condena de Jeffrey Epstein. Se trata de un periodo muy corto concentrado en actividades filantrópicas", subrayó Hillary.

La ex candidata presidencial también criticó a los republicanos, sugiriendo que deberían hacer públicos todos los archivos relacionados con Epstein, y cuestionó: "¿Por qué quisieron meternos en esto?"

Luego, se contestó a sí misma: "Para desviar la atención lejos del presidente Trump. Miren ese objeto que brilla: ¡vamos a tener a los Clinton! E incluso a Hillary Clinton, que nunca conoció a ese tipo. El verdadero asunto es que tienen un Departamento de Justicia que intenta enterrar información que debería hacerse pública".