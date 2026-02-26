Fernández : "Si hay algo en lo que tienen que estar tranquilos los sanjuaninos, es que el primer protector de los glaciares es el gobernador Orrego"

Tras la aprobación de la media sanción de la Ley de Glaciares, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, afirmó que el gobernador Marcelo Orrego “es el primer protector de los glaciares”. El funcionario destacó que este es un paso fundamental para la provincia.

Mano a mano Orrego en Paren las Rotativas: "Votar en contra de la Ley de Glaciares es ir en contra de los sanjuaninos"

“Para San Juan significa un primer paso importantísimo. Falta la sesión en el Senado, la cual confiamos que resultará igual que en Diputados”, dijo el funcionario a Tiempo de San Juan.

Más adelante afirmó que: “Si hay algo de lo que tienen que estar tranquilos los sanjuaninos, es que el primer protector de los glaciares es el gobernador Orrego”. En este sentido, indicó que los cuerpos de hielo se encuentran resguardados por la gestión provincial.

“Los glaciares están respetados y protegidos; lo que necesitamos son leyes claras que determinen qué pasa con la zona periglaciar. El resto se puede determinar con la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) y con estudios que nuestra universidad tiene la capacidad de realizar. Dudo que haya otra universidad con esa capacidad”, añadió.

Finalmente, Fernández detalló que se inicia un nuevo capítulo de desafíos para la actividad minera. “Los sanjuaninos estamos en condiciones de asumir las responsabilidades que esta ley nos devuelve. Los glaciares, entendidos como masas de hielo, siguen protegidos. Lo que aquí se discute es lo que sucede en las zonas periglaciares”, concluyó.

El sector minero celebra

Desde el sector empresarial minero estuvieron observado con atención la sesión en la Cámara de Senadores y festejaron la aprobación de la media sanción de la reforma de la Ley de Glaciares. Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), destacó que es un avance para el desarrollo de San Juan.

“Es una necesidad que en el caso mío como dirigente la venimos peleando hace 7 u 8 años y no más fuertemente. El desarrollo de San Juan depende, con esta parte de la ley, para que bajen genuinamente los fondos de los cinco proyectos más avanzados”, expresó el dirigente.

Mencionó que, bajo el marco del RGI (probablemente refiriéndose al RIGI), San Juan tiene aprobados más de 30.000 millones de dólares, lo que representa la actividad minera más fuerte de Argentina. “Para dimensionar el volumen de estos fondos, la fuente señala que el litio en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy no alcanza los 4.000 millones, lo que subraya el peso económico de los proyectos en San Juan”, señaló.

Un punto clave de la negociación fue la necesidad de definir conceptos básicos como glaciar y periglaciar de roca, lo cual era fundamental para brindar seguridad jurídica a los proyectos.

Por su parte, Leonardo de la Vega, presidente de la Unión Industrial, expresó que: "Genera para la industria minera más previsibilidad y reglas claras sobre dónde se va a poder producir y operar. Entiendo que, si se dan en ese entorno, será muy beneficioso para el desarrollo productivo de la actividad."

Más adelante, agregó que: “Desde la Unión Industrial de San Juan, se ha trabajado activamente para traccionar el desarrollo de los distintos sectores productivos, entendiendo a la minería como una industria madre. Este sector es generadora de empleo para diversos rubros y motoriza una cadena de valor muy importante”

De la Vega aclaró que el desarrollo minero no se percibe como una solución a corto plazo, sino como una visión de varios años que servirá de ancla y apalancamiento económico para superar la coyuntura actual. “Existe un clima de buenas expectativas sobre lo que este marco legal puede generar para el crecimiento productivo de la actividad”, concluyó.