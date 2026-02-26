jueves 26 de febrero 2026

Senado

Patricia Bullrich celebró la reforma a la Ley de Glaciares: "La historia nos golpea la puerta"

La jefa del bloque de senadores de LLA destacó la sanción de la iniciativa del gobierno.

Por Agencia NA
image

El último discurso estuvo a cargo de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien pidió terminar con la “falsa dicotomía” entre protección del medio ambiente y creación de trabajo y producción.

detuvieron a un miembro de antifa por amenazas a patricia bullrich
Operativo

Detuvieron a un miembro de "antifa" por amenazas a Patricia Bullrich
Patricia Bullrich disparó con todo contra la vicepresidenta.
Protesta en el Congreso

Bullrich se depegó la agresión al camarógrafo de A24: "Ya no soy ministra de Seguridad"

Terminemos con la falsa elección. No es agua o trabajo”, enfatizó, y señaló que “no se toca la columna vertebral de la ley” ya que los glaciares siguen siendo considerados bienes de interés público y reservas estratégicas de recursos hídricos con total protección.

“Esa confusión ha paralizado una cantidad importantísima de inversiones”, lamentó la ex ministra de Seguridad, que dijo que a partir de una mejor delimitación de las zonas que no contienen reservas hídricas se van a poder atraer proyectos de inversión que generarán trabajo y producción local.

“La historia no está golpeando la puerta. No dejemos pasar esta oportunidad”, exhortó antes de que se procediera a la votación.

“El verdadero ambientalismo del siglo XXI no es un ambientalismo que prohíba. Es un ambientalismo que tenga tecnologia, controles, transparencia y previsibilidad. Es un ambientalismo responsable, no el ambientalismo extremo que lo único que hace es impedir todo”, diferenció Bullrich.

La ex ministra de Seguridad aclaró que “el capitalismo no le teme al control” sino a “la arbitrariedad, al clientelismo, a la discrecionalidad, al feudalismo”.

“El control es intrínseco del capitalismo porque necesita seguriad jurídica”, esgrimió.

