jueves 26 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Protesta en el Congreso

Bullrich se depegó la agresión al camarógrafo de A24: "Ya no soy ministra de Seguridad"

Asimismo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza confirmó que el policía involucrado fue sumariado.

Por Agencia NA
Patricia Bullrich disparó con todo contra la vicepresidenta.

Patricia Bullrich disparó con todo contra la vicepresidenta.

La jefa del bloque de senadores por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó, luego de ser consultada por la agresión al camarógrafo de América 24, que ella "ya no es más Ministra de Seguridad Nacional”.

Lee además
protestas en el congreso: la policia federal agredio y detuvo a un camarografo de a24
Tensión

Protestas en el Congreso: la Policía Federal agredió y detuvo a un camarógrafo de A24
san juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formacion tecnologica, ¿como se hara?
Planes 2026

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?

En declaraciones a los medios, confirmó que al policía implicado en la detención del trabajador de prensa se le “inició un sumario” debido a que su conducta como efectivo “fue inadecuada”.

Bullrich explicó que no vio el video del incidente, pero habló con el secretario de Seguridad Nacional, Martín Alejandro Ferlauto, quien le informó que la situación ocurrió en medio de la detención de diez activistas de Greenpeace que habían ingresado en señal de protesta a las escalinatas del Congreso.

“En el momento en que estaban detenidos, un camarógrafo de A24 intentó entrar para grabar. Ya se ha abierto un sumario porque el jefe de Policía ha evaluado que su conducta ha sido reprochable, con lo cual eso está en análisis”, sostuvo la exministra.

Para finalizar, Bullrich señaló que si se abre un sumario a un miembro de la policía es porque el accionar “no ha sido el que debe realizar”: “Si hubiera sido un accionar de lo que nosotros consideramos correcto, no se le hubiera abierto un sumario”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

La AFA irá a la Justicia por la investigación que realizará la IGJ

Alarma en la UNSJ: el Consejo Superior sesiona de urgencia ante el drástico recorte de fondos nacionales

Detuvieron a un grupo de ambientalistas que saltó las rejas del Congreso para protestar contra la Ley de Glaciares

Del veto de Cristina a la apuesta de Milei: la sinuosa historia de la Ley de Glaciares que condiciona a San Juan

¿Se vuelve a prorrogar el concurso del Poder Judicial? Las razones que inclinan la balanza por el sí

Dos intendentes de San Juan, en una reunión con funcionarios nacionales sobre narcocriminalidad

Acueducto gate: la Fiscalía de Estado se conformó como parte querellante en la causa penal

Reforma laboral: un senador libertario dice que insistirán en cambiar las licencias por enfermedad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formacion tecnologica, ¿como se hara?
Planes 2026

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

A la izquierda, Miguel Leiva, con su hijo Nelson Leiva.
Conmoción

Dolor por el hombre que murió en un vuelco en Ullum: era padre de un conocido árbitro

Yogs, uno de los clásicos productos de ARSA, y las manifestaciones frente a Alal
Desempleo

En pocas horas cerraron dos grandes empresas más, y dejaron 660 trabajadores en la calle

Marcos Darío Luna frente al juez.
Delitos contra chicos

Enviaron al penal a un presunto groomers de Rawson por acosar a tres niñas y compartir videos de pornografía infantil

Te Puede Interesar

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?
Planes 2026

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras los constantes aumentos de la carne, los jubilados sanjuaninos contaron cómo se las ingenian para seguir consumiendo proteínas. video
Videonota

Entre menudos y cortes para olla, los jubilados de San Juan y su odisea para comer carne

El Skate Park Provincial se ubica en Pocito, en el mismo predio del Estadio del Bicentenario y del Velódromo Vicente Chancay.
En Pocito

El Gobierno de San Juan busca empresa para dar servicios integrales en el Skatepark Provincial

Crimen de Diego Andreoni: confirmaron la fecha y el tribunal para el juicio
Definiciones

Crimen de Diego Andreoni: confirmaron la fecha y el tribunal para el juicio

Rescataron 14 aves autóctonas y hallaron un invernadero con cannabis en un operativo rural
En San Carlos

Rescataron 14 aves autóctonas y hallaron un invernadero con cannabis en un operativo rural