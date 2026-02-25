miércoles 25 de febrero 2026

Polémica

Reforma laboral: un senador libertario dice que insistirán en cambiar las licencias por enfermedad

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, sostuvo que “es algo menor en lo extenso y en lo bondadoso que es la ley” de la reforma laboral.

Por Agencia NA
image

El senador nacional por La Libertad Avanza (LLA) y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, aseguró que insistirán en cambiar las licencias por enfermedad.

image

Asimismo, señaló que ese tema “es algo menor en lo extenso y en lo bondadoso” que tiene el proyecto de modernización laboral presentado por el Gobierno nacional.

“Es verdad que ese artículo acusaba las enfermedades graves de alguna manera diferente, con lo cual se eliminó. Pero, de ninguna manera, la ley que se va a sancionar el viernes es de menor importancia”, planteó el libertario en una entrevista a Infobae.

En la misma línea, indicó que “con el correr del período ordinario va a haber alguna ley nueva que va a venir a corregir ese tema” porque para LLA es de suma importancia cortar con las licencias exageradas y abusivas, como las que “sufren tanto en lo privado como en el sector público”. “Los certificados médicos truchos y hay que hacer algo”, añadió el senador.

La controversia había surgido durante el debate, cuando se discutió el artículo 44 del proyecto que anunciaba recortes salariales vinculados a las enfermedades que podrían atravesar los trabajadores.

Ese punto proponía reducir el pago de salarios durante las licencias por enfermedad al 50% o 75%, de acuerdo con la gravedad de la afección; ese tema generó un amplio rechazo social y sindical e incluso los bloques dialoguistas (como el PRO y la UCR) presionaron para retirar el punto debido al costo político que implicaba.

Finalmente, LLA decidió eliminar dicho artículo, mientras que continúa vigente el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que garantiza el pago del 100% de la remuneración durante las licencias médicas.

