Pidieron que se informe el estado de la causa por la muerte de Natacha Jaitt

Ulises Jaitt y su abogado solicitaron hoy a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que redacte un informe sobre el estado de la causa que investiga la muerte de la modelo Natacha Jaitt.

Conforme a los escritos que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el locutor y el letrado Yamil Castro Bianchi pidieron tener conocimiento sobre las actuaciones para confirmar “si se encuentran en trámite, en análisis o pendientes de resolución, así como la dependencia actualmente interviniente”.

El particular damnificado reclamó que se abran nuevas investigaciones para la posible comisión de nuevos delitos por presuntos falsos testimonios de la cantante Lissa Vera y Marcelo Alejandro Crescini.

En este sentido, el hermano de la víctima pidió específicamente un careo entre los de señalados para “despejar definitivamente la incosistencia entre ambas declaraciones”.

Asimismo, Ulises Jaitt presentó un recurso de revocatoria contra la decisión administrativa que desestimó su planteo vinculado a la reasignación de la investigación penal a una sede distinta del Ministerio Público Fiscal (MPF) de San Isidro, con el fin de “garantizar el cumplimiento de los estándares mínimos de objetividad, imparcialidad y debida diligencia que rigen el accionar fiscal”.

El periodista considera que dicha impugnación “constituye un acto que afecta de modo directo e ilegítimo” sus derechos como “víctima indirecta de un delito grave”.

Además, en el escrito remarcó que la investigación de la muerte de su hermana “reviste interés público y gravedad institucional, lo que impone un estandar reforzado de motivación y transparencia”.

La modelo, actriz y vedette, de 41 años, fue hallada sin vida el 23 de febrero de 2019, en un salón de eventos en la localidad bonaerense de Benavídez, y según la autopsia sufrió un fallo multiorgánico tras haber consumido cocaína, pero la familia denunció irregularidades, contradicciones de los testigos y sospechas de un posible homicidio.

Jaitt fue una figura controvertida del espectáculo, debido a sus con constantes exposiciones mediáticas y denuncias públicas que generaron amplio debate, ya que generalmente involucraba a otros famosos de diversos ámbitos.