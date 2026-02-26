jueves 26 de febrero 2026

Clima

Viernes de verano: calor y cielo parcialmente nublado en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada cálida para este viernes 27 de febrero, con una mínima de 15 °C y una máxima de 28 °C, sin lluvias generalizadas pero con nubosidad variable.

Por Redacción Tiempo de San Juan
clima en san juan.webp

Este viernes se presenta con temperaturas típicas de finales del verano en la provincia de San Juan. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado y los termómetros arrancarán alrededor de 15 °C, ideales para actividades al aire libre antes de que el calor se intensifique.

A medida que avance la jornada, el ambiente se volverá más cálido, con una máxima prevista cerca de 28 °C por la tarde bajo condiciones de nubosidad variable. La rotación del viento desde el sector norte y noreste acompañará el ascenso térmico, manteniendo una sensación veraniega típica de febrero.

Durante la noche, el aire se mantendrá templado, rondando los 22 °C, con probabilidad baja a moderada de lluvias aisladas hacia las últimas horas del día. La humedad será moderada y no se esperan precipitaciones significativas, aunque no se descartan chaparrones aislados.

Las condiciones reflejan el clima habitual para esta época del año, con días cálidos y noches templadas que permiten cerrar la semana con tiempo agradable.

