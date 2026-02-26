jueves 26 de febrero 2026

El Senado aprobó la aclaratoria de la Ley de Glaciares: cómo votaron los sanjuaninos

La Cámara Alta de la Nación le dio media sanción al proyecto que modifica la Ley N°26.639, mejor conocida como Ley de Glaciares. Fue por 40 votos positivos, 31 negativos y una abstención.

Después de más de cinco horas de debate, el Senado aprobó la aclaratoria de la Ley N° 26.639, conocida como Ley de Glaciares, una modificación que introduce cambios clave para la actividad minera en San Juan. La iniciativa obtuvo 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Entre los representantes sanjuaninos, Sergio Uñac, del Bloque Justicialista, votó a favor, al igual que Bruno Olivera, de La Libertad Avanza; en cambio, la también peronista Celeste Giménez se pronunció en contra.

Si bien durante la sesión el senador Uñac no tomó la palabra, desde hace algunos días se venía barajando la idea de que iba a votar a favor de esta aclaratoria, sobre todo por su pasado como gobernador de San Juan y su gestión pro minería. Esta hipótesis se reforzó tras la reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista, en el que expresaron la voluntad de continuar con la tradición pro minería de la provincia.

Tras este encuentro, el PJ lanzó un comunicado en el que sostuvo que, desde su sanción en 2010, la norma presentaba imprecisiones conceptuales que dificultan su aplicación, especialmente en lo referido a las restricciones en el ambiente periglaciar. También recuerda que la provincia impulsó en ese entonces una ley propia y promovió una acción judicial de inconstitucionalidad, al considerar que la redacción nacional afectaba proyectos productivos.

Justamente por esta posición tan férrea a favor de la aclaratoria, desde el PJ sanjuanino le habrían sugerido a Giménez que falte a la votación, con el objetivo de no quedar expuesta. Sin embargo, la senadora decidió continuar con su postura alineada con el justicialismo nacional.

Olivera fue el único senador sanjuanino que hizo uso de la palabra en el recinto, y adelantó su voto a favor. “Si la ciencia demuestra que una geoforma aporta recurso hídrico, es intocable. Si demuestra lo contrario, ¿por qué no realizar una actividad allí?”, planteó.

Cómo sigue la ley

Luego de la votación en general, el Senado votó los nueve artículos que propone la norma y aprobaron la totalidad, aunque hubo modificaciones en ocho de ellos. Luego de esta media sanción en el Senado, la norma pasará a Diputados, aunque deberá ser en sesiones ordinarias. Cabe recordar que el presidente Javier Milei abrirá las sesiones el próximo domingo 1 de marzo.

De qué trata la norma y por qué es importante para San Juan

La aclaratoria de la Ley 26.639 busca precisar el alcance de la protección sobre el ambiente periglaciar, uno de los puntos más controvertidos desde la sanción de la norma en 2010. El eje del debate pasa por la definición técnica de esas áreas y por la amplitud con que pueden interpretarse las prohibiciones para actividades productivas en zonas de alta montaña. Sus impulsores sostienen que una delimitación más clara aportaría previsibilidad jurídica y evitaría que queden alcanzadas superficies donde no existen glaciares ni funciones hídricas estratégicas comprobadas.

Para San Juan la discusión es especialmente sensible, ya que buena parte de su matriz exportadora depende de la minería metalífera en cordillera. En ese contexto, al menos cinco proyectos mineros podrían verse beneficiados en caso de aprobarse la aclaratoria, al reducirse el margen de interpretación sobre las restricciones vigentes

