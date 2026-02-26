El MTB sanjuanino ya tiene agenda: siete fechas confirmadas para la temporada 2026

La temporada 2026 del ciclismo de montaña en San Juan ya tiene hoja de ruta. La Asociación Sanjuanina de Ciclistas de Montaña (ASO) confirmó el calendario oficial del campeonato, que volverá a contar con siete fechas a lo largo del año, bajo su fiscalización. El certamen tendrá fuerte presencia en el primer semestre y el respaldo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan.

El puntapié inicial será el domingo 15 de marzo en el tradicional circuito Lomas de las Tapias, en Ullúm (Zona Fitness). Luego, el calendario continuará el 26 de abril con la fecha Gauchito Gil en San Martín (Pie de Palo Extremo). El tercer capítulo será la clásica Nikizanga, el 17 de mayo en Caucete (Asociación Sanjuanina). La cuarta cita está prevista para el 14 de junio con el Desafío Cruz del Tacho en Pocito (MTB Abanico).

Tras el receso invernal parcial, la actividad regresará el 19 de julio con el circuito Cacique Angaco, en Angaco (MTB San Martín–Angaco). Agosto no tendrá competencia oficial y el campeonato retomará el 6 de septiembre con el Circuito Rivadavia (Zona Fitness Eventos). El cierre será el 11 de octubre con el Circuito La Laja en Albardón (Los Zorros MTB).

Cada fecha estará abierta a ciclistas de toda la provincia y también a competidores visitantes, tanto en categorías competitivas como participativas, desde Menores hasta Máster, en ramas femenina y masculina. De esta manera, el MTB local consolida un calendario federal y sostenido, que volverá a recorrer distintos escenarios del mapa sanjuanino.