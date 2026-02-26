jueves 26 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polideportivo

El MTB sanjuanino ya tiene agenda: siete fechas confirmadas para la temporada 2026

El campeonato organizado por la Asociación Sanjuanina de Ciclistas de Montaña comenzará el 15 de marzo en Ullúm y se extenderá hasta octubre, con competencias en siete departamentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
72d54a9b2e4b0f2212692830a62546c3_L

La temporada 2026 del ciclismo de montaña en San Juan ya tiene hoja de ruta. La Asociación Sanjuanina de Ciclistas de Montaña (ASO) confirmó el calendario oficial del campeonato, que volverá a contar con siete fechas a lo largo del año, bajo su fiscalización. El certamen tendrá fuerte presencia en el primer semestre y el respaldo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan.

Lee además
en el cilindro, racing rescato un punto ante independiente de mendoza
Torneo apertura

En el Cilindro, Racing rescató un punto ante Independiente de Mendoza
el club bicicross san juan anuncio su calendario para la temporada 2026
BMX

El Club Bicicross San Juan anunció su calendario para la temporada 2026

El puntapié inicial será el domingo 15 de marzo en el tradicional circuito Lomas de las Tapias, en Ullúm (Zona Fitness). Luego, el calendario continuará el 26 de abril con la fecha Gauchito Gil en San Martín (Pie de Palo Extremo). El tercer capítulo será la clásica Nikizanga, el 17 de mayo en Caucete (Asociación Sanjuanina). La cuarta cita está prevista para el 14 de junio con el Desafío Cruz del Tacho en Pocito (MTB Abanico).

Tras el receso invernal parcial, la actividad regresará el 19 de julio con el circuito Cacique Angaco, en Angaco (MTB San Martín–Angaco). Agosto no tendrá competencia oficial y el campeonato retomará el 6 de septiembre con el Circuito Rivadavia (Zona Fitness Eventos). El cierre será el 11 de octubre con el Circuito La Laja en Albardón (Los Zorros MTB).

Cada fecha estará abierta a ciclistas de toda la provincia y también a competidores visitantes, tanto en categorías competitivas como participativas, desde Menores hasta Máster, en ramas femenina y masculina. De esta manera, el MTB local consolida un calendario federal y sostenido, que volverá a recorrer distintos escenarios del mapa sanjuanino.

Temas
Seguí leyendo

El Verdinegro, en Casa Amarilla: así fue el entrenamiento del equipo sanjuanino en la casa de Boca

Fue promesa y proyecto de San Martín, quedó 'colgado' y firmó para un club del fútbol sanjuanino

"Estás loco, Sanjua": así reaccionó Estudiantes al golazo de Fabricio Pérez

Atención sanjuaninos: se corre la décima edición de "Por amor a la vida"

'Chacho' Coudet negó contactos con River: sus palabras en rueda de prensa

Martín Demichelis es el nuevo DT de un equipo de la liga de España

Gallardo se despide de River ante Banfield en el Monumental: a qué hora juega y dónde verlo

Con gol del sanjuanino Fabricio Pérez, Estudiantes venció a Newell's y es líder del Apertura

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fue promesa y proyecto de san martin, quedo colgado y firmo para un club del futbol sanjuanino
Historia

Fue promesa y proyecto de San Martín, quedó 'colgado' y firmó para un club del fútbol sanjuanino

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Marcos Darío Luna frente al juez.
Delitos contra chicos

Enviaron al penal a un presunto groomers de Rawson por acosar a tres niñas y compartir videos de pornografía infantil

541 personas aprobaron el concurso del Poder Judicial.
Justicia

¿Se vuelve a prorrogar el concurso del Poder Judicial? Las razones que inclinan la balanza por el sí

Emitieron un alerta por tormentas en zonas de San Juan.
Atención

San Juan bajo alerta amarilla, una vez más: cuándo llegarían las tormentas

Te Puede Interesar

Imagen archivo. A la izquierda, Denise Robles Bonade, y a la derecha, Rubén Martín. video
En microcentro

Estafa millonaria con lotes en San Juan: tras confirmar que seguirá preso, allanaron un estudio que estaría vinculado a la expareja de Robles Bonade

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego destacó el peso de la industria tomatera tras recorrer la planta de Arcor en Rawson
Visita

Orrego destacó el peso de la industria tomatera tras recorrer la planta de Arcor en Rawson

Luego de ratificar el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, cómo quedaría el mapa productivo en San Juan
Impacto económico

Luego de ratificar el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, cómo quedaría el mapa productivo en San Juan

Venta de combustibles: según un informe, San Juan quedó en el top 10 de provincias con números positivos
Mercado

Venta de combustibles: según un informe, San Juan quedó en el 'top 10' de provincias con números positivos

Espejo en la Fiesta Nacional de la Tradición. 
Medida

Espejo inició un sumario administrativo por la denuncia de supuestas contrataciones irregulares para la Fiesta Nacional de la Tradición