En el Cilindro, Racing rescató un punto ante Independiente de Mendoza

Racing empató con In dependiente de Mendoza 1 a 1 en la fase de grupos de la Liga Profesional .

Los goles fueron anotados por Matías Fernandez para los mendocinos a los 7 minutos del segundo tiempo y Tomás Conechny para Racing a los 32 minutos del segundo tiempo.

Matko Miljevic fue expulsado en el primer tiempo, lo que dejó a Racing con un jugador menos. El próximo partido de Racing será contra Atlético Tucumán el martes 3 de marzo a las 21:15, mientras que Indep.Mza. se enfrentará a River el lunes 2 de marzo a las 21:30.

Tras este empate, Racing se posiciona 8° en la tabla del Grupo B, mientras que Independiente lidera el grupo en 1° lugar.

Antes del partido hubo un homenaje a Adrián "Maravilla" Martínez, por los 100 partidos con la camiseta de La Academia.

Antes del partido hubo un homenaje a Adrián "Maravilla" Martínez, por los 100 partidos con la camiseta de La Academia.

