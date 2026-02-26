jueves 26 de febrero 2026

Torneo apertura

En el Cilindro, Racing rescató un punto ante Independiente de Mendoza

Independiente de Mendoza sorprendió y se puso al frente con gol de Matías Fernandez.El gol para el empate de Racing fue de Tomás Conechny.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Racing empató con Independiente de Mendoza 1 a 1 en la fase de grupos de la Liga Profesional.

Los goles fueron anotados por Matías Fernandez para los mendocinos a los 7 minutos del segundo tiempo y Tomás Conechny para Racing a los 32 minutos del segundo tiempo.

Matko Miljevic fue expulsado en el primer tiempo, lo que dejó a Racing con un jugador menos. El próximo partido de Racing será contra Atlético Tucumán el martes 3 de marzo a las 21:15, mientras que Indep.Mza. se enfrentará a River el lunes 2 de marzo a las 21:30.

Tras este empate, Racing se posiciona 8° en la tabla del Grupo B, mientras que Independiente lidera el grupo en 1° lugar.

Antes del partido hubo un homenaje a Adrián "Maravilla" Martínez, por los 100 partidos con la camiseta de La Academia.

