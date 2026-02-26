En el Cilindro, Racing rescató un punto ante Independiente de Mendoza

Racing empató con Independiente de Mendoza 1 a 1 en la fase de grupos de la Liga Profesional.
Independiente de Mendoza sorprendió y se puso al frente con gol de Matías Fernandez.El gol para el empate de Racing fue de Tomás Conechny.
Los goles fueron anotados por Matías Fernandez para los mendocinos a los 7 minutos del segundo tiempo y Tomás Conechny para Racing a los 32 minutos del segundo tiempo.
Matko Miljevic fue expulsado en el primer tiempo, lo que dejó a Racing con un jugador menos. El próximo partido de Racing será contra Atlético Tucumán el martes 3 de marzo a las 21:15, mientras que Indep.Mza. se enfrentará a River el lunes 2 de marzo a las 21:30.
Tras este empate, Racing se posiciona 8° en la tabla del Grupo B, mientras que Independiente lidera el grupo en 1° lugar.
Antes del partido hubo un homenaje a Adrián "Maravilla" Martínez, por los 100 partidos con la camiseta de La Academia.