jueves 26 de febrero 2026

Educación

El Ministerio de Educación aprobó el calendario escolar completo para el 2026: los detalles

Mediante la Resolución 1650-ME-2026, se oficializó el esquema de actividades para todos los niveles y modalidades en San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
educación

A través de la Resolución 1650-ME-2026, el Ministerio de Educación de la provincia ratificó el cronograma educativo que regirá durante todo el ciclo lectivo 2026. La medida alcanza a todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, estableciendo el marco de trabajo para docentes, alumnos y familias.

Desde la cartera educativa informaron que el documento ya se encuentra disponible para su consulta integral, permitiendo la planificación del año escolar de manera anticipada.

Educación Inicial

26 y 27 de febrero: proceso de reubicación de estudiantes.

2 de marzo: inicio de clases.

6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.

11 de diciembre: finalización del ciclo lectivo.

14 al 16 de diciembre: período de inscripción Ciclo Lectivo 2027.

Educación Primaria-UEPA-PROPA

26 y 27 de febrero: proceso de reubicación de estudiantes.

2 de marzo: inicio de clases.

6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.

9 al 15 de diciembre: instancia de fortalecimiento y recuperación diciembre.

18 de diciembre: finalización del ciclo lectivo.

21 al 23 de diciembre: inscripción al Ciclo Lectivo 2027.

Educación Secundaria Orientada y Artística-EDJA-CENS

2 y 3 de marzo: matriculación definitiva de estudiantes.

4 de marzo: inicio del ciclo lectivo.

16 al 18 de marzo: reubicación de alumnos sin escuela asignada o cambio de domicilio.

6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.

18 de diciembre: cierre del ciclo lectivo.

21 al 23 de diciembre: matriculación alumnos de 1° año Ciclo Lectivo 2027.

Educación Secundaria Técnica-Agrotécnica-Formación Profesional-Capacitación Laboral

2 y 3 de marzo: matriculación definitiva de estudiantes.

4 de marzo: inicio del ciclo lectivo.

16 al 18 de marzo: reubicación de alumnos sin escuela asignada o cambio de domicilio.

6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.

18 de diciembre: cierre del ciclo lectivo.

21 al 23 de diciembre: matriculación alumnos de 1° año Ciclo Lectivo 2027.

Educación Superior

25 de marzo al 1 de abril: inscripción/matriculación al Ciclo Lectivo 2026.

6 de abril: inicio Ciclo Lectivo 2026.

6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.

20 de noviembre: finalización del segundo cuatrimestre.

Educación Especial

2 de marzo: inicio de clases.

6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.

11 de diciembre: finalización del ciclo lectivo.

14 al 16 de diciembre: inscripción al Ciclo Lectivo 2027.

Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios

2 de marzo: Inicio de clases. Comienzo de la implementación del programa anual destinado a diferentes niveles y modalidades.

6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.

14 de diciembre: cierre y entrega de informes.

Educación No Formal

2 de marzo: inicio de clases.

6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.

18 de diciembre: finalización del ciclo lectivo.

