El Ministerio de Educación aprobó el calendario escolar completo para el 2026: los detalles

A través de la Resolución 1650-ME-2026, el Ministerio de Educación de la provincia ratificó el cronograma educativo que regirá durante todo el ciclo lectivo 2026. La medida alcanza a todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, estableciendo el marco de trabajo para docentes, alumnos y familias.
Desde la cartera educativa informaron que el documento ya se encuentra disponible para su consulta integral, permitiendo la planificación del año escolar de manera anticipada.
Educación Inicial
26 y 27 de febrero: proceso de reubicación de estudiantes.
2 de marzo: inicio de clases.
6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.
11 de diciembre: finalización del ciclo lectivo.
14 al 16 de diciembre: período de inscripción Ciclo Lectivo 2027.
Educación Primaria-UEPA-PROPA
26 y 27 de febrero: proceso de reubicación de estudiantes.
2 de marzo: inicio de clases.
6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.
9 al 15 de diciembre: instancia de fortalecimiento y recuperación diciembre.
18 de diciembre: finalización del ciclo lectivo.
21 al 23 de diciembre: inscripción al Ciclo Lectivo 2027.
Educación Secundaria Orientada y Artística-EDJA-CENS
2 y 3 de marzo: matriculación definitiva de estudiantes.
4 de marzo: inicio del ciclo lectivo.
16 al 18 de marzo: reubicación de alumnos sin escuela asignada o cambio de domicilio.
6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.
18 de diciembre: cierre del ciclo lectivo.
21 al 23 de diciembre: matriculación alumnos de 1° año Ciclo Lectivo 2027.
Educación Secundaria Técnica-Agrotécnica-Formación Profesional-Capacitación Laboral
2 y 3 de marzo: matriculación definitiva de estudiantes.
4 de marzo: inicio del ciclo lectivo.
16 al 18 de marzo: reubicación de alumnos sin escuela asignada o cambio de domicilio.
6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.
18 de diciembre: cierre del ciclo lectivo.
21 al 23 de diciembre: matriculación alumnos de 1° año Ciclo Lectivo 2027.
Educación Superior
25 de marzo al 1 de abril: inscripción/matriculación al Ciclo Lectivo 2026.
6 de abril: inicio Ciclo Lectivo 2026.
6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.
20 de noviembre: finalización del segundo cuatrimestre.
Educación Especial
2 de marzo: inicio de clases.
6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.
11 de diciembre: finalización del ciclo lectivo.
14 al 16 de diciembre: inscripción al Ciclo Lectivo 2027.
Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios
2 de marzo: Inicio de clases. Comienzo de la implementación del programa anual destinado a diferentes niveles y modalidades.
6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.
14 de diciembre: cierre y entrega de informes.
Educación No Formal
2 de marzo: inicio de clases.
6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.
18 de diciembre: finalización del ciclo lectivo.