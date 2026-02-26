El Ministerio de Educación aprobó el calendario escolar completo para el 2026: los detalles

A través de la Resolución 1650-ME-2026, el Ministerio de Educación de la provincia ratificó el cronograma educativo que regirá durante todo el ciclo lectivo 2026. La medida alcanza a todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, estableciendo el marco de trabajo para docentes, alumnos y familias.

Atención Qué hacer en San Juan si no conseguiste escuela de Nivel Inicial para tu hijo

Presunto abusador Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Desde la cartera educativa informaron que el documento ya se encuentra disponible para su consulta integral, permitiendo la planificación del año escolar de manera anticipada.

Educación Inicial

26 y 27 de febrero: proceso de reubicación de estudiantes.

2 de marzo: inicio de clases.

6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.

11 de diciembre: finalización del ciclo lectivo.

14 al 16 de diciembre: período de inscripción Ciclo Lectivo 2027.

Educación Primaria-UEPA-PROPA

26 y 27 de febrero: proceso de reubicación de estudiantes.

2 de marzo: inicio de clases.

6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.

9 al 15 de diciembre: instancia de fortalecimiento y recuperación diciembre.

18 de diciembre: finalización del ciclo lectivo.

21 al 23 de diciembre: inscripción al Ciclo Lectivo 2027.

Educación Secundaria Orientada y Artística-EDJA-CENS

2 y 3 de marzo: matriculación definitiva de estudiantes.

4 de marzo: inicio del ciclo lectivo.

16 al 18 de marzo: reubicación de alumnos sin escuela asignada o cambio de domicilio.

6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.

18 de diciembre: cierre del ciclo lectivo.

21 al 23 de diciembre: matriculación alumnos de 1° año Ciclo Lectivo 2027.

Educación Secundaria Técnica-Agrotécnica-Formación Profesional-Capacitación Laboral

2 y 3 de marzo: matriculación definitiva de estudiantes.

4 de marzo: inicio del ciclo lectivo.

16 al 18 de marzo: reubicación de alumnos sin escuela asignada o cambio de domicilio.

6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.

18 de diciembre: cierre del ciclo lectivo.

21 al 23 de diciembre: matriculación alumnos de 1° año Ciclo Lectivo 2027.

Educación Superior

25 de marzo al 1 de abril: inscripción/matriculación al Ciclo Lectivo 2026.

6 de abril: inicio Ciclo Lectivo 2026.

6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.

20 de noviembre: finalización del segundo cuatrimestre.

Educación Especial

2 de marzo: inicio de clases.

6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.

11 de diciembre: finalización del ciclo lectivo.

14 al 16 de diciembre: inscripción al Ciclo Lectivo 2027.

Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios

2 de marzo: Inicio de clases. Comienzo de la implementación del programa anual destinado a diferentes niveles y modalidades.

6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.

14 de diciembre: cierre y entrega de informes.

Educación No Formal

2 de marzo: inicio de clases.

6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.

18 de diciembre: finalización del ciclo lectivo.