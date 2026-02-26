jueves 26 de febrero 2026

Galería

Copa en mano, conocé a cada una de las candidatas a Reina del Racimo y el Vino

Las 7 aspirantes al título que será entregado este fin de semana en la tradicional fiesta de 25 de Mayo, posaron ante las cámaras para presentarse.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las siete candidatas a Reina de la Fiesta del Racimo y el Vino, que se vivirá este fin de semana en Las Casuarinas, en 25 de Mayo.

En esta 27° edición de la Fiesta del Racimo y el Vino en la localidad veinticinqueña Las Casuarinas, la celebración que rinde honor al trabajador vitivinícola y enaltece el orgullo de la tierra, siete jóvenes aspiran a convertirse en la nueva soberana departamental.

Copa en mano y con la ilusión reflejada en cada sonrisa, las candidatas posaron ante las cámaras para presentarse oficialmente en la antesala de una de las fiestas más esperadas del calendario de verano.

La celebración se vivirá estos 27 y 28 de febrero, con entrada libre y gratuita, en la Plaza Narciso Laprida, epicentro de una propuesta cultural y artística que promete convocar a familias de todo el departamento y visitantes de distintos puntos de San Juan.

Durante el evento se realizará la esperada elección de la Reina del Racimo y el Vino. Además, el público podrá disfrutar de presentaciones de academias de danzas y artistas locales y provinciales. Entre los números destacados se presentarán el grupo “3 Para el Canto” y Roberto Sosa, conocido popularmente como “El Yeyo”.

Conocé a cada una de las candidatas a Reina

image
Candidata N&deg;1 Catalina Guadalupe Herrera Representa a: Glow Makeup de Brisa Allende

Candidata N°1

Catalina Guadalupe Herrera

Representa a: Glow Makeup de Brisa Allende

image
Candidata N&deg;2 Alma Santana Representa a: Agrupaci&oacute;n Ciclista Unidos por una Pasi&oacute;n Norma Quiero

Candidata N°2

Alma Santana

Representa a: Agrupación Ciclista Unidos por una Pasión Norma Quiero

image
Candidata N&deg;3 Angela Ailen Ruarte Representa a: Tienda de Ropa M&aacute;xima Showroom de Claribel Rosales

Candidata N°3

Angela Ailen Ruarte

Representa a: Tienda de Ropa Máxima Showroom de Claribel Rosales

image
Candidata N&deg;4 Eugenia Pens Representa a: Club Benjam&iacute;n Matienzo

Candidata N°4

Eugenia Pens

Representa a: Club Benjamín Matienzo

image
Candidata N&deg;5 Pia Martina Crespo Gomez Representa a: Glam Master de Gast&oacute;n G&oacute;me

Candidata N°5

Pia Martina Crespo Gomez

Representa a: Glam Master de Gastón Góme

image
Candidata N&deg;6 Guadalupe Roc&iacute;o Gonzales Representa a: Club Banfield Tiro Federal

Candidata N°6

Guadalupe Rocío Gonzales

Representa a: Club Banfield Tiro Federal

image
Candidata N&deg;7 Mar&iacute;a Florencia Baigorria Riveros Representa a: Club Ciclista Las Casuarinas

Candidata N°7

María Florencia Baigorria Riveros

Representa a: Club Ciclista Las Casuarinas

