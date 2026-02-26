Copa en mano, conocé a cada una de las candidatas a Reina del Racimo y el Vino

Las siete candidatas a Reina de la Fiesta del Racimo y el Vino, que se vivirá este fin de semana en Las Casuarinas, en 25 de Mayo.

Apertura de temporada La Camerata vuelve a las andanzas con una noche mágica en el Chalet Cantoni

Tradición sanjuanina Se viene la Fiesta del Racimo y el Vino de 25 de Mayo, con "El Yeyo" y "3 Para el Canto"

En esta 27° edición de la Fiesta del Racimo y el Vino en la localidad veinticinqueña Las Casuarinas, la celebración que rinde honor al trabajador vitivinícola y enaltece el orgullo de la tierra, siete jóvenes aspiran a convertirse en la nueva soberana departamental.

Copa en mano y con la ilusión reflejada en cada sonrisa, las candidatas posaron ante las cámaras para presentarse oficialmente en la antesala de una de las fiestas más esperadas del calendario de verano.

La celebración se vivirá estos 27 y 28 de febrero, con entrada libre y gratuita, en la Plaza Narciso Laprida, epicentro de una propuesta cultural y artística que promete convocar a familias de todo el departamento y visitantes de distintos puntos de San Juan.

Durante el evento se realizará la esperada elección de la Reina del Racimo y el Vino. Además, el público podrá disfrutar de presentaciones de academias de danzas y artistas locales y provinciales. Entre los números destacados se presentarán el grupo “3 Para el Canto” y Roberto Sosa, conocido popularmente como “El Yeyo”.

Conocé a cada una de las candidatas a Reina

image Candidata N°1 Catalina Guadalupe Herrera Representa a: Glow Makeup de Brisa Allende

image Candidata N°2 Alma Santana Representa a: Agrupación Ciclista Unidos por una Pasión Norma Quiero

image Candidata N°3 Angela Ailen Ruarte Representa a: Tienda de Ropa Máxima Showroom de Claribel Rosales

image Candidata N°4 Eugenia Pens Representa a: Club Benjamín Matienzo

image Candidata N°5 Pia Martina Crespo Gomez Representa a: Glam Master de Gastón Góme

image Candidata N°6 Guadalupe Rocío Gonzales Representa a: Club Banfield Tiro Federal