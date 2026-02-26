Copa en mano, conocé a cada una de las candidatas a Reina del Racimo y el Vino

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Las 7 aspirantes al título que será entregado este fin de semana en la tradicional fiesta de 25 de Mayo, posaron ante las cámaras para presentarse.
En esta 27° edición de la Fiesta del Racimo y el Vino en la localidad veinticinqueña Las Casuarinas, la celebración que rinde honor al trabajador vitivinícola y enaltece el orgullo de la tierra, siete jóvenes aspiran a convertirse en la nueva soberana departamental.
Copa en mano y con la ilusión reflejada en cada sonrisa, las candidatas posaron ante las cámaras para presentarse oficialmente en la antesala de una de las fiestas más esperadas del calendario de verano.
La celebración se vivirá estos 27 y 28 de febrero, con entrada libre y gratuita, en la Plaza Narciso Laprida, epicentro de una propuesta cultural y artística que promete convocar a familias de todo el departamento y visitantes de distintos puntos de San Juan.
Durante el evento se realizará la esperada elección de la Reina del Racimo y el Vino. Además, el público podrá disfrutar de presentaciones de academias de danzas y artistas locales y provinciales. Entre los números destacados se presentarán el grupo “3 Para el Canto” y Roberto Sosa, conocido popularmente como “El Yeyo”.
Conocé a cada una de las candidatas a Reina