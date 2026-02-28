sábado 28 de febrero 2026

Conficto bélico

Israel asegura haber matado al ministro de Defensa iraní y al jefe de la Guardia Revolucionaria

Según fuentes de inteligencia regional y reportes de la agencia Reuters, los altos mandos iraníes habrían muerto durante la serie de ataques coordinados este sábado.

Por Agencia NA
63264066-mohammed-pakpour-i-amir-nasirzadeh

El ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán habría provocado la muerte del ministro de Defensa iraní, Amir Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria (IRGC), Mohammed Pakpour.

Según fuentes de inteligencia regional y reportes de la agencia Reuters, los altos mandos iraníes habrían muerto durante la serie de ataques coordinados este sábado.

La escalada de tensión en Medio Oriente abre la puerta a una guerra abierta entre Israel, Estados Unidos y Teherán.

La ofensiva, definida por las autoridades israelíes como una operación para “eliminar las amenazas que se ciernen sobre el Estado de Israel”, provocó la inmediata reacción del régimen persa, que ya inició una contraofensiva con oleadas de misiles y drones.

Ante la magnitud de los acontecimientos, el gobierno de Benjamin Netanyahu decretó el “estado de emergencia especial e inmediato” en todo su territorio, mientras las sirenas antiaéreas alertan a la población civil sobre un escenario “extremadamente grave”.

Además de Nasirzadeh y Pakpour, los informes indican que los ataques de este sábado apuntaron a las residencias y centros de mando del Líder Supremo, Ali Jameneí, y del presidente Masoud Pezeshkian.

Mientras que fuentes israelíes dan por confirmadas las bajas de la cúpula militar, el régimen de Teherán ha mantenido cierta cautela en sus comunicados oficiales, aunque ha reconocido la muerte de mandos tras los bombardeos.

Temas
