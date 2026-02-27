Trump dijo que evalúa una posible "toma de control amistosa" de Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó este viernes la posibilidad de una “toma de control amistosa” de Cuba, al afirmar que el Gobierno de la isla ha estado en conversaciones con su Gobierno sobre el futuro del país.

Visita oficial Javier Milei viaja a Estados Unidos para participar del Consejo de Paz de Trump

Mundo bursátil Los mercados globales reaccionan en alza al fallo de la Corte de EEUU a los aranceles de Donald Trump

“Podríamos muy bien terminar teniendo una toma de control amistosa de Cuba después de muchos, muchos años”, dijo Trump a reporteros en la Casa Blanca. “Están pasando por grandes problemas y podríamos muy bien hacer algo bueno, creo, algo muy positivo para las personas que fueron expulsadas, o peor aún, de Cuba y que vive aquí”, reportó CNN y accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Trump no especificó cómo sería esa “toma de control” ni ofreció un cronograma para alguna acción potencial contra el país.

“El Gobierno cubano está hablando con nosotros. No tienen dinero. Bien podríamos terminar teniendo una toma de control amistosa de Cuba después de muchos años”, declaró el mandatario estadounidense. “Tenemos gente aquí que quiere regresar a Cuba”, agregó.

Las declaraciones del mandatario norteamericano se producen pocos días después de que soldados cubanos abrieran fuego contra una embarcación, que según La Habana estaba intentando infiltrarse en la isla, y en la que murieron cuatro personas, incluido un ciudadano estadounidense.

Funcionarios de Trump investigan aún el incidente, el cual el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó de “altamente inusual” y no como parte de una operación oficial.

Trump y sus asesores han criticado al gobierno cubano en el pasado, intentando aumentar la presión sobre sus líderes en las semanas desde que Estados Unidos forzó un cambio de liderazgo en Venezuela.

“Están en un gran problema, no tienen dinero, no tienen nada ahora mismo”, afirmó Trump. “Pero están hablando con nosotros”.

Sobre el incidente de la lancha con bandera estadounidense que fue atacada por Tropas Guardafronteras cubanas, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo en las últimas horas en un mensaje en la red X: “Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional”.

La embarcación, registrada en Estados Unidos como FL7726SH, según las autoridades cubanas, es una lancha motora de 24 pies fabricada en 1981, según muestran registros de bases de datos marítimas, y se encontraba aproximadamente a una milla al noreste de Cayo Falcones, frente a la costa norte de la isla.

En su interior se encontró material bélico como fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje, indicaron las autoridades cubanas.