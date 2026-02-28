sábado 28 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Estados Unidos

Trump confirmó un ataque masivo contra Irán y advirtió que "nunca tendrá un arma nuclear"

El mandatario estadounidense instó al pueblo iraní a tomar el poder tras el inicio de una operación militar de gran envergadura.

Por Agencia NA
image
Lee además
trump dijo que evalua una posible toma de control amistosa de cuba
Declaraciones

Trump dijo que evalúa una posible "toma de control amistosa" de Cuba
los mercados globales reaccionan en alza al fallo de la corte de eeuu a los aranceles de donald trump
Mundo bursátil

Los mercados globales reaccionan en alza al fallo de la Corte de EEUU a los aranceles de Donald Trump

A través de un mensaje difundido en su red Truth Social, el mandatario estadounidense justificó la intervención militar al afirmar que el objetivo primordial es "eliminar amenazas inminentes" provenientes de Teherán. Trump fue tajante respecto a las ambiciones atómicas de la región y sentenció que "Irán nunca tendrá un arma nuclear", en el marco de una ofensiva diseñada para destruir la industria de misiles y las capacidades de la Marina de la república islámica.

Desde Florida, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el jefe de la Casa Blanca calificó las maniobras como "de gran envergadura" y dirigió un ultimátum a la cúpula castrense persa, ofreciendo a los dirigentes militares la opción de la "inmunidad" o, por el contrario, enfrentar una "muerte segura". En una clara señal de que la operación busca un cambio de régimen y el derrocamiento del ayatola Ali Jamenei, Trump alentó a la ciudadanía local a prepararse para una transición política de carácter inmediato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realDonaldTrump/status/2027651077865157033&partner=&hide_thread=false

"Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno, será suyo para tomarlo", manifestó el presidente, quien concluyó su mensaje advirtiendo a los iraníes que "esta será probablemente su única oportunidad en generaciones" para recuperar el poder.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei viaja a Estados Unidos para participar del Consejo de Paz de Trump

Israel asegura haber matado al ministro de Defensa iraní y al jefe de la Guardia Revolucionaria

Israel y Estados Unidos bombardearon Irán: registraron al menos 53 muertes en una escuela y Teherán ya inició una contraofensiva

Se despistó un avión militar en Bolivia que transportaba dinero: 15 muertos y desesperación de la población por los billetes

El Secretario General de la ONU pidió el inmediato cese del fuego entre Afganistan y Pakistan

Tragedia en Milán: descarrila un tranvía en el centro y deja al menos dos muertos y decenas de heridos

Hillary Clinton declaró ante congresistas por el escándalo Epstein: "Nada que ocultar"

Aseguran que Nicolás Maduro no tiene el dinero para pagar su defensa en Estados Unidos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
israel y estados unidos bombardearon iran: registraron al menos 53 muertes en una escuela y teheran ya inicio una contraofensiva
Video

Israel y Estados Unidos bombardearon Irán: registraron al menos 53 muertes en una escuela y Teherán ya inició una contraofensiva

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital
Allanamientos

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra
Consumo

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra

La funcionaria de la intendenta Daniela Rodríguez (de espaldas) junto a los concejales de la oposición terminaron en la vereda chimbera. Ellos se fueron molestos, a ella no la dejaron entrar.
Roces

Escándalo en el Concejo de Chimbas: denuncias de irregularidades y una funcionaria retenida en la puerta

La insólita charla entre el sanjuanino Franco Poggio y Andrea del Boca que nos dejó confundidos
Gran Hermano

La insólita charla entre el sanjuanino Franco Poggio y Andrea del Boca que nos dejó confundidos

Golpe de nocaut: en San Juan confirmaron subas de precios en lomos y pachatas y la demanda cayó hasta un 40% video
Tras los aumentos en la carne

Golpe de nocaut: en San Juan confirmaron subas de precios en lomos y pachatas y la demanda cayó hasta un 40%

Te Puede Interesar

La fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, junto a su muestra en la Casa de Sarmiento. video
Talento nuestro

Un imperdible y creativo paseo por los 'parrales' en la Casa de Sarmiento

Por Jorge Balmaceda Bucci
Del 1 al 10: ¿qué tan endeudados están los sanjuaninos?
Tiempo pregunta

Del 1 al 10: ¿qué tan endeudados están los sanjuaninos?

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson
Siniestro vial

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson

El gobierno de Milei elevó el nivel de seguridad a alto en todo el país por el conflicto en Medio Oriente y la Cancillería respaldó a Estados Unidos e Israel
Comunicado

El gobierno de Milei elevó el nivel de seguridad a "alto" en todo el país por el conflicto en Medio Oriente y la Cancillería respaldó a Estados Unidos e Israel

El sueño para la casona de Avenida Rawson: ahora buscan la llegada de inversores extranjeros
A casi dos meses del desalojo

El sueño para la casona de Avenida Rawson: ahora buscan la llegada de inversores extranjeros