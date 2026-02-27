viernes 27 de febrero 2026

Tragedia aérea

Se despistó un avión militar en Bolivia que transportaba dinero: 15 muertos y desesperación de la población por los billetes

El avión, que transportaba una fortuna del Banco Central de Bolivia, se accidentó en una zona urbana densamente poblada. En los muertos hay tripulantes de la nave y peatones que pasaban por el lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una jornada de profundo pesar y desconcierto se vive en la ciudad de El Alto tras el trágico accidente de una aeronave de las Fuerzas Armadas de Bolivia (FAB).

Un avión Hércules C-130, que transportaba un importante cargamento de dinero perteneciente al Banco Central de Bolivia, se estrelló la tarde de este viernes, impactando trágicamente en una zona urbana densamente transitada.

El accidente se registró aproximadamente a las 18:00 horas (hora local), en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de La Paz. Según los informes preliminares, la aeronave perdió un ala y se salió de la pista tras el aterrizaje, deslizándose por más de 1.000 metros sobre una avenida principal. En su trayecto, el pesado transporte militar colisionó con al menos diez vehículos, provocando una estela de destrucción.

El Coronel Pavel Tovar, Comandante Nacional de Bomberos, confirmó que el siniestro ha dejado un saldo lamentable de 15 personas fallecidas, víctimas del impacto y el arrastre de la aeronave en la vía pública. Por su parte, el Hospital del Norte de El Alto informó el ingreso de 10 heridos, de los cuales ocho se encuentran en estado crítico, luchando por su vida.

El suceso tomó un cariz extraordinario cuando se reveló que el avión transportaba remesas de dinero. Tras el impacto, una ingente cantidad de billetes quedó esparcida sobre el asfalto, lo que provocó que cientos de vecinos de El Alto se aproximaran al lugar con la intención de recolectar el efectivo.

Pese al inminente riesgo de explosión por el combustible derramado y la inestabilidad de los restos del fuselaje, la multitud rebasó los cordones de seguridad iniciales. Ante el descontrol y el riesgo para la integridad de los civiles, las fuerzas del orden se vieron obligadas a intervenir.

Se utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y resguardar los valores del Estado y a pesar de la acción policial, se reportaron focos de tensión y caos en las zonas aledañas, dificultando las labores de rescate y peritaje.

Las autoridades aeronáuticas han iniciado las investigaciones para determinar las causas exactas que impidieron que la aeronave se detuviera de forma segura. José Antonio Fanola, titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), informó formalmente que el avión se salió de la pista tras completar la maniobra de aterrizaje, confirmando la magnitud del evento.

Como medida inmediata de seguridad y para facilitar las operaciones de emergencia, se han suspendido todos los vuelos desde y hacia la ciudad de La Paz. El gobierno departamental y nacional coordinan acciones para asistir a los damnificados y asegurar el perímetro del siniestro.

Esta tragedia no solo enluta a la nación boliviana por la pérdida de vidas humanas, sino que pone de manifiesto la vulnerabilidad de las operaciones aéreas en zonas urbanas próximas a terminales internacionales y la compleja reacción social ante situaciones de crisis.

