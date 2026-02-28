sábado 28 de febrero 2026

Ataque a Irán

Donald Trump confirma la muerte del ayatollah Ali Khamenei

El presidente de Estados Unidos informó el deceso del líder iraní en su red social.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Donald Trump aseguró este sábado, más de la quince horas después del ataque conjuno de Estados Unidos e Israel a Irán, que el ayatollah iraní Alí Khamenei "ha muerto".

En un mensaje de texto que publicó esta tarde en su cuenta de la red Truth Social, Trump calificó a Khamenei como "una de las personas más malvadas de la historia" para anunciar su muerte.

Captura de pantalla 2026-02-28 185637

Y, sostuvo que "esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para las personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de matones sedientos de sangre".

