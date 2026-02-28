Donald Trump confirma la muerte del ayatollah Ali Khamenei

El presidente Donald Trump aseguró este sábado, más de la quince horas después del ataque conjuno de Estados Unidos e Israel a Irán, que el ayatollah iraní Alí Khamenei "ha muerto".

En un mensaje de texto que publicó esta tarde en su cuenta de la red Truth Social, Trump calificó a Khamenei como "una de las personas más malvadas de la historia" para anunciar su muerte.

Captura de pantalla 2026-02-28 185637 Y, sostuvo que "esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para las personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de matones sedientos de sangre".

