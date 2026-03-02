Trump aseguró que Irán tenía un programa secreto de enriquecimiento de uranio: "Ignoraron nuestras advertencias"

El presidente Donald Trump habló sobre la guerra en Irán este lunes, durante un acto en la Casa Blanca de entrega de medallas de honor a personal militar. Declaró que Irán ignoró las advertencias de la Casa Blanca de no reconstruir su programa nuclear.

“Tras nuestra destrucción del programa nuclear iraní y la Operación Martillo de Medianoche hace poco, advertimos a Irán que no intentara reconstruirlo en otro lugar, porque no pudieron utilizar los que destruimos con tanta fuerza, pero ignoraron esas advertencias y se negaron a cesar su búsqueda de armas nucleares”, declaró el presidente.

Trump se refería a los ataques estadounidenses contra tres instalaciones nucleares iraníes en junio, que, según la Casa Blanca, destruyeron “totalmente” el programa nuclear de Teherán.

“El régimen ya contaba con misiles capaces de alcanzar Europa y nuestras bases, tanto locales como extranjeras, y pronto habría tenido misiles capaces de alcanzar nuestra hermosa América”, continuó el presidente en sus declaraciones del lunes.

Es la primera vez que el presidente ofrece declaraciones presenciales y en directo a la prensa desde que comenzó la operación la madrugada del sábado.

Un programa secreto

Trump habló el domingo y este lunes con una gran cantidad de medios, desde el New York Times y la CNN. En una entrevista exclusiva con el New York Post, el mandatario afirmó que la República Islámica intentaba desarrollar armamento atómico de manera subrepticia, lo que precipitó el inicio de la Operación “Epic Fury”.

Según Trump, la decisión de lanzar la masiva ofensiva militar contra Irán se basó en informes de inteligencia que detectaron un programa secreto de enriquecimiento de uranio en un sitio previamente desconocido.

“Querían fabricar un arma nuclear, así que los destruimos completamente”, declaró Trump, detallando que el nuevo emplazamiento era distinto a las instalaciones permanentes ya conocidas y vigiladas.

Según el mandatario, el descubrimiento ocurrió poco después de que las negociaciones en Ginebra fracasaran el pasado jueves. “Encontramos que estaban trabajando en un área totalmente diferente... así que simplemente llegó el momento. Dije: ‘Vamos’”.

En su rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump también admitió que los operativos en Irán probablemente duren entre 4 a 5 semanas, pero "estoy preparado para ir más allá de ese plazo".

FUENTE: Clarín