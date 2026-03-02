lunes 2 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conflicto en Medio Oriente

Trump aseguró que Irán tenía un programa secreto de enriquecimiento de uranio: "Ignoraron nuestras advertencias"

En una entrevista a The New York Post, dijo que la Inteligencia había detectado un programa secreto de enriquecimiento de uranio en un sitio previamente desconocido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump habló sobre la guerra en Irán este lunes, durante un acto en la Casa Blanca de entrega de medallas de honor a personal militar. Declaró que Irán ignoró las advertencias de la Casa Blanca de no reconstruir su programa nuclear.

Lee además
trump confirmo un ataque masivo contra iran y advirtio que nunca tendra un arma nuclear
Estados Unidos

Trump confirmó un ataque masivo contra Irán y advirtió que "nunca tendrá un arma nuclear"
trump dijo que evalua una posible toma de control amistosa de cuba
Declaraciones

Trump dijo que evalúa una posible "toma de control amistosa" de Cuba

“Tras nuestra destrucción del programa nuclear iraní y la Operación Martillo de Medianoche hace poco, advertimos a Irán que no intentara reconstruirlo en otro lugar, porque no pudieron utilizar los que destruimos con tanta fuerza, pero ignoraron esas advertencias y se negaron a cesar su búsqueda de armas nucleares”, declaró el presidente.

Trump se refería a los ataques estadounidenses contra tres instalaciones nucleares iraníes en junio, que, según la Casa Blanca, destruyeron “totalmente” el programa nuclear de Teherán.

“El régimen ya contaba con misiles capaces de alcanzar Europa y nuestras bases, tanto locales como extranjeras, y pronto habría tenido misiles capaces de alcanzar nuestra hermosa América”, continuó el presidente en sus declaraciones del lunes.

Es la primera vez que el presidente ofrece declaraciones presenciales y en directo a la prensa desde que comenzó la operación la madrugada del sábado.

Un programa secreto

Trump habló el domingo y este lunes con una gran cantidad de medios, desde el New York Times y la CNN. En una entrevista exclusiva con el New York Post, el mandatario afirmó que la República Islámica intentaba desarrollar armamento atómico de manera subrepticia, lo que precipitó el inicio de la Operación “Epic Fury”.

Según Trump, la decisión de lanzar la masiva ofensiva militar contra Irán se basó en informes de inteligencia que detectaron un programa secreto de enriquecimiento de uranio en un sitio previamente desconocido.

“Querían fabricar un arma nuclear, así que los destruimos completamente”, declaró Trump, detallando que el nuevo emplazamiento era distinto a las instalaciones permanentes ya conocidas y vigiladas.

Según el mandatario, el descubrimiento ocurrió poco después de que las negociaciones en Ginebra fracasaran el pasado jueves. “Encontramos que estaban trabajando en un área totalmente diferente... así que simplemente llegó el momento. Dije: ‘Vamos’”.

En su rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump también admitió que los operativos en Irán probablemente duren entre 4 a 5 semanas, pero "estoy preparado para ir más allá de ese plazo".

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Los mercados globales reaccionan en alza al fallo de la Corte de EEUU a los aranceles de Donald Trump

Conflicto en Irán: Grossi confirmó que no existen indicios de ataques o daños a las instalaciones nucleares

Guerra en Irán: el petróleo registra la mayor alza en cuatro años por el cierre de Ormuz

La televisión estatal iraní fue hackeada

El papa León XIV pidió frenar la escalada de violencia en Medio Oriente "antes de que se convierta en una vorágine irreparable"

Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA

Irán confirma la muerte del Ayatolá Alí Jameneí tras ofensiva aliada

Israel lanza un nuevo y más ofensivo ataque contra territorio de Irán

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
conflicto en iran: grossi confirmo que no existen indicios de ataques o danos a las instalaciones nucleares
Alivio

Conflicto en Irán: Grossi confirmó que no existen indicios de ataques o daños a las instalaciones nucleares

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano murió tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Quién era Pablito Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos
Imágenes

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos

Centro Cívico de San Juan.
Recambio

Renunció una conocida funcionaria de San Juan

Te Puede Interesar

Foto archivo.
Dramático

Manu Armoa, en medio de la guerra en Medio Oriente: "Estamos encerrados, da miedo estar cerca de las ventanas"

Por Carla Acosta
La frase, entre lágrimas, del supuesto inversor denunciado por estafa: Quiero ayudar a las personas video
Video

La frase, entre lágrimas, del supuesto inversor denunciado por estafa: "Quiero ayudar a las personas"

Tiempo en San Juan: preparate para una semana con calor y humedad
Pronóstico

San Juan, en el top 3 de las más calurosas: cuándo llegaría el viento y ¿habrá tormentas?

Olivares Yapur dejó la puerta abierta a que las reformas en la Justicia Penal Juvenil se estrenen con el Sistema Acusatorio
Corte de Justicia

Olivares Yapur dejó la puerta abierta a que las reformas en la Justicia Penal Juvenil se estrenen con el Sistema Acusatorio

Imagen ilustrativa.
¡De los pelos!

Irá al prisión tras robar un shampoo, un acondicionador y una crema humectante de un supermercado en Chimbas