lunes 2 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Medio Oriente

Trump advirtió que "la gran oleada" de ataques en Irán todavía no sucedió

"Ni siquiera hemos empezado a golpearles fuerte. Lo grande viene pronto", sostuvo el presidente norteamericano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la actual operación militar contra el régimen iraní es solo el comienzo de una escalada mayor que aún no sucedió. El mandatario advirtió que la fase más contundente de los ataques, denominada "la gran oleada", aún no ha sucedido.

Lee además
donald trump confirma la muerte del ayatollah ali khamenei
Ataque a Irán

Donald Trump confirma la muerte del ayatollah Ali Khamenei
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Conflicto en Medio Oriente

Trump aseguró que Irán tenía un programa secreto de enriquecimiento de uranio: "Ignoraron nuestras advertencias"

"Ni siquiera hemos empezado a golpearles fuerte. Lo grande viene pronto", afirmó Trump en una entrevista con CNN, subrayando que Washington posee la capacidad operativa para prolongar e intensificar las incursiones mucho más allá de las cinco semanas previstas inicialmente.

Los 4 objetivos de la Operación "Furia Épica"

Por primera vez, la Casa Blanca detalló los pilares estratégicos que guían la ofensiva actual.

El primero es destruir la capacidad de lanzamiento de misiles balísticos de Irán; y el segundo es terminar con la marina iraní (Trump confirmó que ya han hundido diez embarcaciones).

Además, el tercer objetivo es impedir de forma definitiva que Teherán obtenga armamento atómico, y el cuarto es eliminar el apoyo financiero y militar a grupos como Hezbollah y Hamas.

Un vacío de poder en Teherán

El mandatario norteamericano resaltó el impacto de los ataques selectivos tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei.

Según Trump, la estructura de mando iraní se encuentra en un estado de caos total tras la eliminación de 49 altos mandos.

"Ellos mismos no saben quién los lidera ahora", deslizó el presidente, sugiriendo que, aunque no se busca formalmente un "cambio de régimen", la realidad operativa ya ha forzado uno de facto.

El rol de los aliados y la posibilidad de tropas terrestres

Una de las sorpresas destacadas por el Ejecutivo fue la participación activa de países como Bahréin, Jordania, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, quienes, tras ser blanco de agresiones iraníes, han pasado de una postura pasiva a una intervención directa en el conflicto.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el propio Trump no descartaron el envío de fuerzas terrestres si la situación lo requiere. Hegseth fue tajante al diferenciar este conflicto de experiencias pasadas:

“No es una guerra interminable. No habrá 'construcción nacional' ni reglas de enfrentamiento restrictivas. Peleamos para ganar y no desperdiciar vidas”, indicó el funcionario.

Costo humano y operativo

Pese al optimismo de la Casa Blanca sobre la supremacía aérea, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, reconoció que la operación es un "trabajo arduo" que ya ha tenido costos para EE. UU.: cuatro militares fallecidos en un ataque en Kuwait y la pérdida de tres aeronaves (atribuidas oficialmente a fuego amigo).

A pesar de las críticas y la incertidumbre sobre la duración del conflicto, Trump se mostró inamovible: "No me importan las encuestas. Estoy haciendo lo correcto en Irán".

Seguí leyendo

Estados Unidos desplegará más tropas y aviones en Medio Oriente

Conflicto en Irán: Grossi confirmó que no existen indicios de ataques o daños a las instalaciones nucleares

Guerra en Irán: el petróleo registra la mayor alza en cuatro años por el cierre de Ormuz

La televisión estatal iraní fue hackeada

El papa León XIV pidió frenar la escalada de violencia en Medio Oriente "antes de que se convierta en una vorágine irreparable"

Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA

Irán confirma la muerte del Ayatolá Alí Jameneí tras ofensiva aliada

Israel lanza un nuevo y más ofensivo ataque contra territorio de Irán

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
estados unidos desplegara mas tropas y aviones en medio oriente
Conflicto

Estados Unidos desplegará más tropas y aviones en Medio Oriente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano murió tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Quién era Pablito Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos
Imágenes

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos
Fraude millonario

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos

Te Puede Interesar

En escuelas sanjuaninas este verano instalaron 600 aires acondicionados
Obras clave

En escuelas sanjuaninas este verano instalaron 600 aires acondicionados

Por Redacción Tiempo de San Juan
Llegó el ventarrón al Gran San Juan: mirá las fotos y videos
Pronóstico

Llegó el ventarrón al Gran San Juan: mirá las fotos y videos

Cristian Escalante, el sospechoso frente al juez de garantías.
Golpe a una distribuidora

Dictaron la prisión preventiva para el presunto ladrón que entró a una abastera de carne y robó $3.000.000

El comunicado de Ausonia por la muerte de Pablito Vitale, el socio de 81 años que falleció en un forcejeo durante los carnavales
Deceso

El comunicado de Ausonia por la muerte de "Pablito" Vitale, el socio de 81 años que falleció en un forcejeo durante los carnavales

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar
Escenario

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar