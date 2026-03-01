domingo 1 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Medio Oriente

Irán confirma la muerte del Ayatolá Alí Jameneí tras ofensiva aliada

La televisión estatal y la agencia oficial IRNA confirmaron el fallecimiento del Líder Supremo.

Por Agencia NA
AFP__20260301__99E74ZT__v1__HighRes__FilesIranUsIsraelConflictKhamenei_0.jpg

Lo que comenzó como una serie de reportes fragmentados y declaraciones audaces desde el exterior, ha sido finalmente validado por el propio corazón del poder iraní. La televisión estatal y la agencia oficial IRNA han confirmado en la madrugada de este domingo el fallecimiento del Líder Supremo, el Ayatolá Alí Jameneí, a los 86 años de edad.

Lee además
el papa leon xiv pidio frenar la escalada de violencia en medio oriente antes de que se convierta en una voragine irreparable
Conflicto

El papa León XIV pidió frenar la escalada de violencia en Medio Oriente "antes de que se convierta en una vorágine irreparable"
peligra la finalissima: qatar suspendio su actividad deportiva y el partido no se jugaria
Alerta máxima

Peligra la Finalissima: Qatar suspendió su actividad deportiva y el partido no se jugaría

Este anuncio formal ocurre tras una jornada de bombardeos masivos ejecutados por las fuerzas de Estados Unidos e Israel, en lo que representa el golpe más contundente al régimen teocrático desde su instauración en 1979.

La confirmación de un golpe estratégico

Aunque el hermetismo reinó durante gran parte del sábado, la noticia había sido anticipada con firmeza por los líderes de la coalición atacante.

Donald Trump, a través de sus canales de comunicación habituales, calificó a Jameneí como "una de las personas más malvadas de la historia" y aseguró que la muerte del líder —junto con la de cuatro familiares directos, incluyendo una hija y un nieto— es el resultado de una operación de precisión. Trump advirtió que la campaña militar "continuará sin interrupciones durante toda la semana o hasta que sea necesario".

Benjamín Netanyahu, validó la información de inteligencia a primera hora de la mañana, señalando que los ataques desarticularon objetivos neurálgicos de la estructura de mando iraní.

El costo de la operación, según datos suministrados por la Media Luna Roja, asciende a al menos 200 fallecidos y 700 heridos. Entre las bajas confirmadas por el ejército israelí, se destaca la eliminación de figuras clave de la estructura de defensa y seguridad del país.

Aziz Nasirzadeh (Ministro de Defensa de Irán): Fallecido en los bombardeos a sedes gubernamentales.

Mohamed Pakpur (Comandante de la Guardia Revolucionaria): El jefe de las fuerzas terrestres de la élite militar iraní también fue alcanzado por los proyectiles.

Lamentablemente, la intensidad de los ataques también alcanzó objetivos civiles, reportándose el impacto de proyectiles en una escuela primaria de niñas en el sur de Irán, un hecho que ha encendido las alarmas de organismos humanitarios internacionales.

La respuesta de Teherán no se hizo esperar. Antes de confirmar el deceso de su líder, las fuerzas iraníes lanzaron ataques contra bases militares estadounidenses ubicadas en puntos estratégicos de la península arábiga: Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.__IP__

En el marco de una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, el representante de Teherán fue categórico: "Todas las bases y activos de las fuerzas hostiles de Estados Unidos e Israel seguirán siendo objetivo de Irán mientras continúe la agresión ilegal".

Duelo nacional y vacío de poder

Con la confirmación oficial del fallecimiento, Irán ha iniciado un periodo de duelo nacional de 40 días. La incertidumbre ahora se centra en el proceso de sucesión dentro de la Asamblea de Expertos, en un momento donde la infraestructura de defensa del país se encuentra severamente degradada y bajo fuego continuo. #AgenciaNA.

Temas
Seguí leyendo

Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA

Israel lanza un nuevo y más ofensivo ataque contra territorio de Irán

Donald Trump confirma la muerte del ayatollah Ali Khamenei

Medios israelíes aseguran que el líder supremo Khamenei murió tras los ataques

Operación 'Furia Épica': así se inició el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

Primeros saldos del bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán: más de 200 muertos y más de 700 heridos

Como represalia, Irán realizó ataques contra Dubái

Confirmaron que el líder supremo de Irán sigue vivo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
iran designo al frente de la guardia revolucionaria a un acusado por el atentado a la amia
Medio Oriente

Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Chau losas de antaño: en avenida España, cómo avanza la histórica renovación y cuándo se termina video
Cambio profundo

Chau losas de antaño: en avenida España, cómo avanza la histórica renovación y cuándo se termina

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Wanda Nara volvió con un expareja: su decisión sorprendió a todos
Enamoradísima

Wanda Nara volvió con un expareja: su decisión sorprendió a todos

Imagen ilustrativa.
Comisaría 34°

A punta de pistola, asaltaron a un delivery en Rivadavia: lo golpearon en la cabeza y le robaron mercadería

Un videoclip 100% sanjuanino está nominado en el festival audiovisual más importante de Latinoamérica: compite contra Nicki Nicole y Tiago PZK video
Orgullo

Un videoclip 100% sanjuanino está nominado en el festival audiovisual más importante de Latinoamérica: compite contra Nicki Nicole y Tiago PZK

Te Puede Interesar

Por dentro, así se encuentra el histórico centro comercial que preocupó al B° Aramburu y la Villa Lourdes video
Videonota

Por dentro, así se encuentra el histórico centro comercial que preocupó al B° Aramburu y la Villa Lourdes

Por David Cortez Vega
Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Ante la seguidilla de pervertidos atrapados por las cámaras, ¿cuándo la fiscalía debería actuar de oficio?
Análisis

Ante la seguidilla de pervertidos atrapados por las cámaras, ¿cuándo la fiscalía debería actuar de oficio?

Ley de Proveedores: qué piensa el sector libertario de San Juan de esta ley en espera
Minería

Ley de Proveedores: qué piensa el sector libertario de San Juan de esta ley en espera

Una parte del Cementerio de la Capital se encuentra administrada por una empresa privada. Es uno de los complejos más caros que ofrece servicio de sepelio.
Informe

Cementerios privados vs. públicos en San Juan: las diferencias de precios, mantenimiento y financiación que hay que saber