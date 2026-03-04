Irán informó que, desde que comenzó el ataque de EEUU e Israel, murieron 1045 personas

El ejército de Israel aseguró este miércoles que "continúa intensificando" sus ataques en todo Irán, y reveló que ha lanzado más de 5.000 bombas contra el país desde que comenzó la operación junto a Estados Unidos el sábado último.

El ejército indicó que los ataques aéreos ahora se centran principalmente en objetivos gubernamentales en Teherán.

Horas antes, Irán informó que 1.045 personas han muerto en el país desde el sábado como resultado de la operación de Estados Unidos e Israel.

Mientras tanto, de acuerdo con el servicio de rescate israelí Magen David Adom, misiles iraníes han matado al menos a 10 personas en Israel.

La operación militar conjunta estadounidense-israelí contra Irán, que entró en su quinto día, ha provocado una fuerte escalada en Medio Oriente, desencadenando rondas de intercambios de misiles, un número creciente de víctimas y profundas repercusiones políticas, de seguridad y económicas.