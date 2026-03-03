El hijo de Ali Khamenei sería el nuevo líder supremo de Irán

La Asamblea de Expertos habría designado oficialmente a Mojtaba Khamenei , hijo del fallecido ayatolá Ali Khamenei, como el nuevo Líder Supremo de la República Islámica .

La decisión se produce en el momento más crítico para el régimen desde la revolución de 1979, tras la confirmación de la muerte de su padre en la reciente ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.

Una sucesión hereditaria inédita

Aunque el sistema iraní no es formalmente hereditario, la elección de Mojtaba rompe con la tradición clerical para priorizar la continuidad del linaje en medio del caos bélico.

Analistas internacionales coinciden en que el nombramiento ha sido blindado por la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). El brazo militar del régimen habría presionado a la Asamblea de Expertos para garantizar un liderazgo que mantenga la línea dura y la capacidad de represalia militar.

Tras los bombardeos masivos en Teherán y Qom, que descabezaron a gran parte de la cúpula política y militar, se confirmó que Mojtaba se encuentra a salvo, con buena salud y ejerciendo activamente el control del Estado.

La despedida en las calles del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, en los suburbios sureños de Beirut, Líbano.Agencia NA (Xinhua)Desafíos inmediatos del nuevo Líder Supremo

Mojtaba asume el mando con el país bajo fuego y una economía asfixiada, enfrentando retos que definirán la supervivencia del régimen.

Deberá coordinar la respuesta contra los activos de EE.UU., Israel y ahora potencialmente aliados europeos (como el ataque a la base británica en Chipre).

También se enfrenta a la tarde de evitar fracturas en el estamento clerical que cuestionen la legitimidad de una sucesión "dinástica", además de gestionar el colapso logístico derivado del cierre del espacio aéreo y la destrucción de centros de mando.

Reacción internacional

La Casa Blanca, bajo la administración de Donald Trump, no ha emitido aún un comunicado oficial sobre el nombramiento, aunque el Secretario de Estado, Marco Rubio, ha reiterado que el objetivo de la ofensiva es la "degradación total" de las capacidades de mando iraníes, independientemente de quién ostente el título de Líder Supremo.