jueves 5 de marzo 2026

Ausencias

Coudet arranca en River con problemas: cuatro bajas clave para el debut ante Huracán

El nuevo DT dirigió su primera práctica y comenzó a preparar el partido en Parque Patricios. No podrá contar con Armani, Pezzella y Meza, mientras que Quintero llega con lo justo y es duda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
coudet-en-su-primer-entrenamiento-en-river_862x485

Comenzó oficialmente la era de Eduardo “Chacho” Coudet en River. El flamante entrenador dirigió este miércoles su primera práctica al frente del plantel millonario y ya puso la mira en su debut, que será dentro de poco más de una semana frente a Huracán en Parque Patricios. Sin embargo, el arranque no será con plantel completo: el DT tiene varias bajas importantes.

la advertencia de eduardo coudet en su presentacion como dt de river: no vine a un cumpleanos
Mundo millonario

La advertencia de Eduardo Coudet en su presentación como DT de River: "No vine a un cumpleaños"
eduardo coudet llego a la argentina para asumir como dt de river: no esperaba el llamado, se dio todo rapido
En Ezeiza

Eduardo Coudet llegó a la Argentina para asumir como DT de River: "No esperaba el llamado, se dio todo rápido"

Las ausencias confirmadas son tres. Franco Armani, Germán Pezzella y Maximiliano Meza no estarán disponibles para el primer partido del nuevo ciclo. En tanto, Juan Fernando Quintero es la gran duda, ya que continúa recuperándose de una lesión muscular y su presencia dependerá de cómo evolucione en los próximos días.

En el caso de Pezzella, el defensor transita la etapa final de la recuperación tras la cirugía por rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Los tiempos indican que recién podría volver a estar convocado hacia fines de marzo.

Meza, por su parte, sufrió una avulsión del tendón rotuliano de la rodilla izquierda durante la derrota ante Boca en el último Superclásico y debió ser operado. Se trata de la misma rodilla que ya había sido intervenida después del Mundial de Clubes, por lo que el cuerpo médico planea llevar su recuperación con extrema cautela. En principio, su regreso a las canchas está previsto para mediados de abril.

Tampoco estará Armani. El arquero apenas pudo disputar 45 minutos en lo que va del año —salió en el entretiempo ante Vélez— debido a un desgarro en el gemelo y una posterior inflamación en el tendón de Aquiles de la misma pierna. Actualmente realiza un tratamiento especial para fortalecer la zona afectada y el plazo mínimo de recuperación sería de tres semanas, por lo que Santiago Beltrán seguiría bajo los tres palos.

El único lesionado que todavía mantiene alguna chance de llegar es Juanfer Quintero. El colombiano sufrió una lesión muscular grado I en el bíceps femoral derecho y, para el día del partido ante Huracán, habrá cumplido 18 días de recuperación. Aunque se trata de un desgarro leve, el tiempo es justo y Coudet podría optar por preservarlo para evitar una recaída.

Dentro de las buenas noticias para el nuevo entrenador aparece Giuliano Galoppo. El mediocampista dejó atrás un traumatismo en el tobillo que lo marginó del último partido ante Independiente Rivadavia y este miércoles pudo entrenarse con normalidad, por lo que estará disponible para el debut en el Ducó.

