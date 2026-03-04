miércoles 4 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Ezeiza

Eduardo Coudet llegó a la Argentina para asumir como DT de River: "No esperaba el llamado, se dio todo rápido"

El entrenador arribó durante la madrugada desde Madrid, firmará contrato hasta 2027 y este miércoles dirigirá su primera práctica. Debutará el 12 ante Huracán, en el Ducó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
hnnXeqbPJ_1256x620__3

Eduardo Coudet ya está en el país y comenzó oficialmente su ciclo como nuevo entrenador de River Plate. El técnico arribó a Ezeiza pasadas las 3 de la mañana en un vuelo proveniente de Madrid y fue recibido por hinchas y periodistas, en el inicio de una jornada que marcará un punto de inflexión en el club tras la salida de Marcelo Gallardo.

Lee además
el presidente di carlo confirmo que coudet sera el nuevo entrenador de river
Oficial

El presidente Di Carlo confirmó que Coudet será el nuevo entrenador de River
coudet se despidio del plantel de alaves y tiene todo listo para llegar a river
El nuevo DT

Coudet se despidió del plantel de Alavés y tiene todo listo para llegar a River

“Fue un viaje largo, estoy contento... No esperaba el llamado de River pero se dio todo muy rápido. Estoy contento y agradecido”, expresó brevemente el Chacho antes de retirarse del aeropuerto. Con una sonrisa y visiblemente cansado, aclaró que brindará más detalles en su presentación oficial, aunque no quiso dejar de saludar “por respeto” a los cronistas que lo aguardaron de madrugada.

La agenda del día será intensa: por la mañana firmará su contrato en el estadio Monumental —vínculo que se extenderá hasta diciembre de 2027— y al mediodía será presentado en conferencia de prensa. Más tarde, por la tarde, comandará su primera práctica en el predio de Ezeiza, donde volverá a trabajar después de más de dos décadas.

Coudet regresa al club en un contexto distinto, con nuevas instalaciones y una estructura deportiva en proceso de reconfiguración. El presidente Stefano Di Carlo anticipó que se avanzará en la búsqueda de un director deportivo para conformar un esquema más colaborativo en el área de fútbol. “Frente a la ausencia de Marcelo tenemos que compensar lo que él hacía con muchas personas”, explicó el dirigente, quien detalló que la idea es robustecer las distintas áreas profesionales del club.

El cuerpo técnico del Chacho estará integrado por Damián Musto como ayudante de campo, los preparadores físicos Octavio Manera y Guido Cretari, y Carlos Miguel Fernández como asistente y videoanalista. No se descarta la incorporación de otro colaborador en los próximos días.

El debut oficial ya tiene fecha: será el jueves 12 frente a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, luego de que la AFA ratificara la suspensión de la jornada prevista para este fin de semana.

En lo futbolístico, Coudet buscará imprimirle rápidamente su sello a un plantel que viene de cerrar una etapa exitosa. De perfil ofensivo y con predilección por el juego vertical, el entrenador construyó equipos protagonistas a lo largo de su carrera. En diez años como DT dirigió 460 partidos y obtuvo el 54% de los puntos en clubes como Rosario Central, Racing, Inter de Porto Alegre, Celta de Vigo, Atlético Mineiro y Alavés. En ese recorrido conquistó tres títulos: dos con Racing (Liga Profesional y Trofeo de Campeones) y el campeonato Mineiro con Atlético.

Tras su reciente paso por el fútbol español, Coudet asume el mayor desafío de su carrera: conducir a River, el club del que es confeso hincha y al que regresa con la ilusión de dejar su propia marca.

Temas
Seguí leyendo

Aseguran que el Chacho Coudet será el DT de River y que ya hay fecha para su debut

Eduardo Coudet será el entrenador de River Plate

'Chacho' Coudet negó contactos con River: sus palabras en rueda de prensa

River ya consiguió el sucesor de Gallardo: todo acordado, de palabra, con el Chacho Coudet

Fran se queda en Argentinos: metió firma y hay sanjuanino para rato en La Paternal

Vuelta a San Juan Damas 2026: horarios y recorrido de la Etapa 1

Boca y una difícil visita a Lanús por la Liga Profesional: el probable 11, a qué hora juega y dónde verlo

La Vuelta a San Juan Damas 2026 levantó su telón con un explosivo Prólogo en Santa Lucía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la vuelta a san juan damas 2026 levanto su telon con un explosivo prologo en santa lucia
Ciclismo

La Vuelta a San Juan Damas 2026 levantó su telón con un explosivo Prólogo en Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Perfiles

Quiénes son los tres detenidos por el supuesto ajuste de cuentas que terminó con un hombre quemado en la Terminal

Los apuntados, al momento de la detención.
En Capital

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa: los detenidos por el presunto ajuste de cuentas de proxenetas, que terminó con un hombre quemado

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle
Desempleo

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle

Imagen ilustrativa.
Pronóstico

Tras el ventarrón, confirman la llegada del viento Sur a San Juan: para cuándo

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuándo sale?
Soporte estatal

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuándo sale?

Te Puede Interesar

El Gobierno de San Juan respondió al reclamo de UTA: aseguró que el ajuste de horarios en la Red Tulum es normal
Escenario

El Gobierno de San Juan respondió al reclamo de UTA: aseguró que el ajuste de horarios en la Red Tulum es "normal"

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan se hicieron operativos por UPD. En la foto, divulgada por la Municipalidad de Río Cuarto (Córdoba), se muestra el festejo en esa comuna esta semana, que se dio junto a establecimientos privados y con más de 1200 jóvenes que celebraron en lugares habilitados.
Operativos

UPD en San Juan: la Policía clausuró alrededor de 10 fiestas de descontrol adolescente

El equipo interdisciplinario que aborda los casos de obesidad infantil en el Hospital de Pocito.
Para tomar conciencia

Aumenta la obesidad infantil en San Juan: los consejos de una especialista y cómo alimentar a los niños cuando ajusta el bolsillo

Alexis Adrián Gordillo el sujeto condenado. Imagen archivo Tiempo de San Juan
Volvió a ser condenado

Un conocido ladrón sanjuanino golpeó a su ex en 2024, burló a la ley por más de un año y lo detuvieron

Un antiguo Lignum Crucis fue hallado por azar en la sacristía del Colegio Santa Rosa de Lima después de más de 8 décadas y regresará a la Catedral para su veneración pública.
Histórico

Una reliquia con astillas de la Cruz de Jesús que se perdió en el terremoto del '44, volverá a ser expuesta en San Juan