Eduardo Coudet llegó a la Argentina para asumir como DT de River: "No esperaba el llamado, se dio todo rápido"

Eduardo Coudet ya está en el país y comenzó oficialmente su ciclo como nuevo entrenador de River Plate. El técnico arribó a Ezeiza pasadas las 3 de la mañana en un vuelo proveniente de Madrid y fue recibido por hinchas y periodistas, en el inicio de una jornada que marcará un punto de inflexión en el club tras la salida de Marcelo Gallardo.

“Fue un viaje largo, estoy contento... No esperaba el llamado de River pero se dio todo muy rápido. Estoy contento y agradecido”, expresó brevemente el Chacho antes de retirarse del aeropuerto. Con una sonrisa y visiblemente cansado, aclaró que brindará más detalles en su presentación oficial, aunque no quiso dejar de saludar “por respeto” a los cronistas que lo aguardaron de madrugada.

La agenda del día será intensa: por la mañana firmará su contrato en el estadio Monumental —vínculo que se extenderá hasta diciembre de 2027— y al mediodía será presentado en conferencia de prensa. Más tarde, por la tarde, comandará su primera práctica en el predio de Ezeiza, donde volverá a trabajar después de más de dos décadas.

Coudet regresa al club en un contexto distinto, con nuevas instalaciones y una estructura deportiva en proceso de reconfiguración. El presidente Stefano Di Carlo anticipó que se avanzará en la búsqueda de un director deportivo para conformar un esquema más colaborativo en el área de fútbol. “Frente a la ausencia de Marcelo tenemos que compensar lo que él hacía con muchas personas”, explicó el dirigente, quien detalló que la idea es robustecer las distintas áreas profesionales del club.

El cuerpo técnico del Chacho estará integrado por Damián Musto como ayudante de campo, los preparadores físicos Octavio Manera y Guido Cretari, y Carlos Miguel Fernández como asistente y videoanalista. No se descarta la incorporación de otro colaborador en los próximos días.

El debut oficial ya tiene fecha: será el jueves 12 frente a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, luego de que la AFA ratificara la suspensión de la jornada prevista para este fin de semana.

En lo futbolístico, Coudet buscará imprimirle rápidamente su sello a un plantel que viene de cerrar una etapa exitosa. De perfil ofensivo y con predilección por el juego vertical, el entrenador construyó equipos protagonistas a lo largo de su carrera. En diez años como DT dirigió 460 partidos y obtuvo el 54% de los puntos en clubes como Rosario Central, Racing, Inter de Porto Alegre, Celta de Vigo, Atlético Mineiro y Alavés. En ese recorrido conquistó tres títulos: dos con Racing (Liga Profesional y Trofeo de Campeones) y el campeonato Mineiro con Atlético.

Tras su reciente paso por el fútbol español, Coudet asume el mayor desafío de su carrera: conducir a River, el club del que es confeso hincha y al que regresa con la ilusión de dejar su propia marca.