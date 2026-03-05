Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal

Este jueves por la tarde la lluvia llegó a Los Berros y Pedernal lo que generaron fuertes crecientes de agua en ambas localidades. Estas inclemencias climáticas, además, generaron grandes complicaciones para circular por la Ruta Nacional 153, donde la visibilidad se encuentra reducida a aproximadamente 500 metros.
La advertencia fue emitida por Vialidad Nacional – Distrito San Juan, que informó que las condiciones climáticas adversas afectan la transitabilidad en ese sector del departamento Sarmiento.
Ante este escenario, desde el organismo solicitaron a los conductores transitar con máxima precaución, disminuir la velocidad, mantener mayor distancia de frenado entre vehículos y circular con las luces bajas encendidas.
Además, remarcaron que las lluvias pueden provocar calzada resbaladiza y una mayor reducción de la visibilidad, lo que incrementa el riesgo al volante.