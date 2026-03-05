Este jueves por la tarde la lluvia llegó a Los Berros y Pedernal lo que generaron fuertes crecientes de agua en ambas localidades. Estas inclemencias climáticas, además, generaron grandes complicaciones para circular por la Ruta Nacional 153, donde la visibilidad se encuentra reducida a aproximadamente 500 metros.

En las redes "Nos encontró un árabe": un sanjuanino contó su odisea en medio de la guerra en Medio Oriente

Clima inestable Lluvias en la Ruta 153: baja visibilidad y pedido de máxima precaución cerca de Los Berros

La advertencia fue emitida por Vialidad Nacional – Distrito San Juan, que informó que las condiciones climáticas adversas afectan la transitabilidad en ese sector del departamento Sarmiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2029704961991365088?s=20&partner=&hide_thread=false Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal pic.twitter.com/zsmJXPyzfO — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 5, 2026

Ante este escenario, desde el organismo solicitaron a los conductores transitar con máxima precaución, disminuir la velocidad, mantener mayor distancia de frenado entre vehículos y circular con las luces bajas encendidas.

Además, remarcaron que las lluvias pueden provocar calzada resbaladiza y una mayor reducción de la visibilidad, lo que incrementa el riesgo al volante.