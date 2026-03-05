jueves 5 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal

Desde Vialidad Nacional advirtieron sobre las precipitaciones intensas y piden a los conductores extremar las medidas de precaución.

Por Redacción Tiempo de San Juan
portada

Este jueves por la tarde la lluvia llegó a Los Berros y Pedernal lo que generaron fuertes crecientes de agua en ambas localidades. Estas inclemencias climáticas, además, generaron grandes complicaciones para circular por la Ruta Nacional 153, donde la visibilidad se encuentra reducida a aproximadamente 500 metros.

Lee además
lluvias en la ruta 153: baja visibilidad y pedido de maxima precaucion cerca de los berros
Clima inestable

Lluvias en la Ruta 153: baja visibilidad y pedido de máxima precaución cerca de Los Berros
nos encontro un arabe: un sanjuanino conto su odisea en medio de la guerra en medio oriente
En las redes

"Nos encontró un árabe": un sanjuanino contó su odisea en medio de la guerra en Medio Oriente

La advertencia fue emitida por Vialidad Nacional – Distrito San Juan, que informó que las condiciones climáticas adversas afectan la transitabilidad en ese sector del departamento Sarmiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2029704961991365088?s=20&partner=&hide_thread=false

Ante este escenario, desde el organismo solicitaron a los conductores transitar con máxima precaución, disminuir la velocidad, mantener mayor distancia de frenado entre vehículos y circular con las luces bajas encendidas.

Además, remarcaron que las lluvias pueden provocar calzada resbaladiza y una mayor reducción de la visibilidad, lo que incrementa el riesgo al volante.

Seguí leyendo

Sergio Galleguillo y Omega, los artistas confirmados para la 35ª edición de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa

Disfrutá de tu talento en el IOPPS: abren las inscripcione para los Talleres Anuales de Teatro

Un corte de pelo en la altura: el particular video sanjuanino que se hizo viral

Perla, la agenciera nuevejulina de 77 años que vendió el Quini millonario: "Estoy feliz porque el ganador es un trabajador"

Otra vez, la crecida sorprendió a Valle Fértil: mirá los videos

Un sanjuanino ganó $780.000.000 en el Quini 6: mirá en qué departamento hizo la jugada

¡A tomar por Cuyo! Tres días a puro teatro en una edición internacional

FOEVA rompe la paritaria vitivinícola y convoca a un paro nacional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Perla (tercera de izquierda a derecha), la venedora del Quini 6 millonario, junto a su familia. video
Videonota

Perla, la agenciera nuevejulina de 77 años que vendió el Quini millonario: "Estoy feliz porque el ganador es un trabajador"

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos
Crisis

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga
Una detenida

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga

El funcionario judicial que sufrió el ataque trabaja en el edificio de calle Rivadavia.
Ataque a funcionario

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

Hay signos que tiene que aprovechar la suerte a favor frente a los juegos de azar.
Lo dicen los astros

Hagan sus apuestas: los 3 signos que corren con la suerte a favor en el azar

Te Puede Interesar

Nadie se salva: los jueces y fiscales que fueron víctimas de robos en San Juan
Antecedentes

Nadie se salva: los jueces y fiscales que fueron víctimas de robos en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Rechazaron la prisión domiciliaria para la sanjuanina condenada a 10 años de cárcel por entregar a su sobrina al almacenero
Impugnación

Rechazaron la prisión domiciliaria para la sanjuanina condenada a 10 años de cárcel por entregar a su sobrina al almacenero

Las 5 razones por las que un empresario sanjuanino eludió una condena por evasión fiscal
Ley penal más benigna

Las 5 razones por las que un empresario sanjuanino eludió una condena por evasión fiscal

Docentes universitarios de San Juan anunciaron dos semanas de paro y se sumarán a una marcha federal
Medida de fuerza

Docentes universitarios de San Juan anunciaron dos semanas de paro y se sumarán a una marcha federal

Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal
Video

Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal