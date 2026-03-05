jueves 5 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Videonota

Perla, la agenciera nuevejulina de 77 años que vendió el Quini millonario: "Estoy feliz porque el ganador es un trabajador"

Con silbatos, globos y gallardetes dorados, la dueña de la agencia que vendió la jugada de los $780.000.000 y su familia celebraron a lo grande esta mañana.

Por Daiana Kaziura
Perla (tercera de izquierda a derecha), la venedora del Quini 6 millonario, junto a su familia.

Perla (tercera de izquierda a derecha), la venedora del Quini 6 millonario, junto a su familia.

Tiene 77 años y no recuerda con exactitud cuándo abrió por primera vez las persianas de su agencia. “Serán 40 años, mucho tiempo, pero siempre hemos trabajado en familia y con alegría”, cuenta la nuevejulina. En su agencia “Silvina” se vendió el Quini 6 de $780.000.000 que quedó en manos de un sanjuanino. Y, aunque la mujer no sabe con exactitud quién es el afortunado que realizó la jugada de la suerte, asegura que se trata de un trabajador de la zona. “Todas las personas que juegan acá son vecinos, gente del lugar y hombres que pasan camino al trabajo en la viña. Eso nos hace muy felices”, dice con una enorme sonrisa.

Lee además
Un apostador sanjuanino se quedó con un premio de $780.000.000 del Quini 6.
De locos

Un sanjuanino ganó $780.000.000 en el Quini 6: mirá en qué departamento hizo la jugada
disfruta de tu talento en el iopps: abren las inscripcione para los talleres anuales de teatro
Formación y expresión

Disfrutá de tu talento en el IOPPS: abren las inscripcione para los Talleres Anuales de Teatro
image

Su nombre es Hilda Amalia Domínguez, pero todos, en el departamento y la Caja de Acción Social, la conocen como Perla. Fue su madre quien, al ver sus ojos grandes, decidió rebautizarla. Ella recuerda ese momento con cariño, aunque era muy chica cuando ocurrió.

“Somos siete hermanas y un hermano. Y mi madre murió cuando éramos chiquitos. Nos crió mi papá de la mejor manera y siempre trabajamos todos juntos. Cuando éramos chicos, en la viña. Ahora, acá, me ayudan mis sobrinos y mi sobrino nieto. Siempre unidos”, le confía a Tiempo de San Juan desde la puerta de la agencia 342, una de las únicas tres que hay en el departamento.

Si bien Perla es la dueña, desde hace algunos años es Javier, su sobrino, quien se encarga de llevar adelante el comercio. La familia se enteró de que la agencia había vendido el premio millonario mientras miraba por televisión la transmisión del sorteo del Quini 6. Desde ese momento están de festejo.

image

De hecho, no es la primera vez que viven una situación así. En 2022 vendieron otro premio millonario del mismo juego de azar. En ese caso, el monto fue de $15.418.398,60, y Perla conocía al ganador.

“Fue un vecino de la zona. Fue una alegría enorme porque en ese momento era bastante dinero. Pudieron cambiar el auto y mejorar la casa. Eso es lo lindo: saber que el ganador seguramente necesita la plata”, dice la mujer.

Mientras saluda a quienes pasan por la calle, Perla espera que su local siga siendo “la agencia de la suerte”. Y agrega: “Que se presente rápido el ganador. Queremos conocerlo, aunque seguramente no va a querer aparecer en público”.

El relato de Perla, la vendora del Quini 6 millonario

Embed - Agencia ganadora

Temas
Seguí leyendo

Un corte de pelo en la altura: el particular video sanjuanino que se hizo viral

Otra vez, la crecida sorprendió a Valle Fértil: mirá los videos

¡A tomar por Cuyo! Tres días a puro teatro en una edición internacional

FOEVA rompe la paritaria vitivinícola y convoca a un paro nacional

Empleo joven: 84 jóvenes de Capital iniciaron prácticas y 35 accedieron a un trabajo formal

"¿Vos has visto que es larga?": el video del pastor sanjuanino que es furor por una cámara oculta

La Universidad Católica de Cuyo inició las obras de su Plan Integral de Ahorro y Uso Responsable del Agua

Trencito del Parque a reparación: cómo es la ambiciosa tarea para volverlo a la vida

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un apostador sanjuanino se quedó con un premio de $780.000.000 del Quini 6.
De locos

Un sanjuanino ganó $780.000.000 en el Quini 6: mirá en qué departamento hizo la jugada

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo
Tecnología

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga
Una detenida

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga

El funcionario judicial que sufrió el ataque trabaja en el edificio de calle Rivadavia.
Ataque a funcionario

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

Hay revuelo en San Juan por la Línea de Extra Alta Tensión 500 kv San Juan- Rodeo, en Iglesia. 
Infraestructura en disputa

Revuelo en la minería sanjuanina por una línea eléctrica que enfrenta a dos organismos de control

Imagen ilustrativa.
Capital

El hombre quemado por el supuesto ajuste de cuentas presenta delitos desde hace 26 años: por qué habría ocurrido la agresión en la Terminal

Te Puede Interesar

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego envió a la Legislatura un proyecto para eliminar el SIPAD
De cara al 2027

Marcelo Orrego envió a la Legislatura un proyecto para eliminar el SIPAD

Los policías federales acusados de robar $20.000.000, a juicio: el tribunal rechazó la salida alternativa que planteó la defensa
TOF

Los policías federales acusados de robar $20.000.000, a juicio: el tribunal rechazó la salida alternativa que planteó la defensa

¡Otra vez alerta! Pronostican la llegada de tormentas eléctricas y granizo en San Juan
Protección Civil

¡Otra vez alerta! Pronostican la llegada de tormentas eléctricas y granizo en San Juan

La línea eléctrica de 500 kV es una infraestructura clave para el sistema energético de San Juan y quedó en el centro de una fuerte polémica tras una decisión del Gobierno nacional.
Conflicto en San Juan

Se viene una ola de presentaciones en rechazo a que la línea eléctrica de 500 kV esté en manos de una minera