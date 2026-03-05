Perla, la agenciera nuevejulina de 77 años que vendió el Quini millonario: "Estoy feliz porque el ganador es un trabajador"

Tiene 77 años y no recuerda con exactitud cuándo abrió por primera vez las persianas de su agencia. “Serán 40 años, mucho tiempo , pero siempre hemos trabajado en familia y con alegría”, cuenta la nuevejulina. En su agencia “Silvina” se vendió el Quini 6 de $780.000.000 que quedó en manos de un sanjuanino. Y, aunque la mujer no sabe con exactitud quién es el afortunado que realizó la jugada de la suerte, asegura que se trata de un trabajador de la zona. “Todas las personas que juegan acá son vecinos, gente del lugar y hombres que pasan camino al trabajo en la viña. Eso nos hace muy felices”, dice con una enorme sonrisa.

Su nombre es Hilda Amalia Domínguez, pero todos, en el departamento y la Caja de Acción Social, la conocen como Perla. Fue su madre quien, al ver sus ojos grandes, decidió rebautizarla. Ella recuerda ese momento con cariño, aunque era muy chica cuando ocurrió.

“Somos siete hermanas y un hermano. Y mi madre murió cuando éramos chiquitos. Nos crió mi papá de la mejor manera y siempre trabajamos todos juntos. Cuando éramos chicos, en la viña. Ahora, acá, me ayudan mis sobrinos y mi sobrino nieto. Siempre unidos”, le confía a Tiempo de San Juan desde la puerta de la agencia 342, una de las únicas tres que hay en el departamento.

Si bien Perla es la dueña, desde hace algunos años es Javier, su sobrino, quien se encarga de llevar adelante el comercio. La familia se enteró de que la agencia había vendido el premio millonario mientras miraba por televisión la transmisión del sorteo del Quini 6. Desde ese momento están de festejo.

De hecho, no es la primera vez que viven una situación así. En 2022 vendieron otro premio millonario del mismo juego de azar. En ese caso, el monto fue de $15.418.398,60, y Perla conocía al ganador.

“Fue un vecino de la zona. Fue una alegría enorme porque en ese momento era bastante dinero. Pudieron cambiar el auto y mejorar la casa. Eso es lo lindo: saber que el ganador seguramente necesita la plata”, dice la mujer.

Mientras saluda a quienes pasan por la calle, Perla espera que su local siga siendo “la agencia de la suerte”. Y agrega: “Que se presente rápido el ganador. Queremos conocerlo, aunque seguramente no va a querer aparecer en público”.

El relato de Perla, la vendora del Quini 6 millonario