Disfrutá de tu talento en el IOPPS: abren las inscripcione para los Talleres Anuales de Teatro

Vuelve a surgir una oportunidad imperdible para quienes deseen explorar el fascinante mundo de la actuación. Los Talleres Anuales de Teatro del IOPPS (Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales) han abierto sus inscripciones para el ciclo lectivo, consolidando una propuesta formativa de excelencia dirigida tanto a jóvenes como a adultos, bajo la experimentada dirección del reconocido profesor Marcelo Villanueva-Meyer .

Media Hora Entre Preguntas Emi Voiro: un horizonte con aroma de escenario tras una complicada y larga reconstrucción

Con el lema "Teatro todo el año", estos talleres buscan no solo brindar herramientas técnicas sobre el escenario, sino también fomentar un espacio de expresión personal, autoconocimiento y construcción colectiva. La propuesta pedagógica de Villanueva-Meyer se destaca por su enfoque integral, adaptándose a las necesidades y tiempos de cada alumno, y promoviendo la integración de distintas generaciones en un ambiente de respeto y creatividad.

image

Uno de los pilares de estos talleres es su estructura por niveles, lo que permite que personas sin experiencia previa puedan dar sus primeros pasos, y que aquellos con trayectoria sigan perfeccionando su arte. La cursada se organiza de la siguiente manera, siempre en horario nocturno para facilitar la asistencia de quienes trabajan o estudian:

Principiantes: El espacio ideal para el primer contacto con el teatro. Se dictará los días lunes, de 21:00 a 23:00 hs. Aquí se trabajarán las bases de la improvisación, el uso del cuerpo y la voz, y la pérdida de la timidez.

Intermedio: Dirigido a quienes ya tienen una base y buscan profundizar en la construcción de personajes y el análisis de texto. Las clases serán los martes, de 21:00 a 23:00 hs.

Avanzado: Un nivel de perfeccionamiento para actores con experiencia que deseen abordar obras más complejas y trabajar la puesta en escena. Se cursará los miércoles, de 21:00 a 23:00 hs.

Cómo Inscribirse y Sumarse

Para formar parte de esta experiencia, los interesados pueden solicitar información detallada e inscribirse comunicándose al siguiente número de contacto: WhatsApp/Teléfono de Info e Inscripción: 264-4438416