FOEVA rompe la paritaria vitivinícola y convoca a un paro nacional

La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) formalizó la ruptura de la negociación paritaria 2026 tras rechazar la propuesta salarial de las cámaras empresariales. El desacuerdo se produjo durante la última audiencia celebrada en la ciudad de Mendoza, bajo la supervisión de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Según consta en el acta de la reunión, el sector empresario ofreció para el área de bodega un incremento del 1% mensual durante seis meses, mientras que para el sector de viña la propuesta consistió en un 0,5% mensual para el mismo período. Daniel Romero, secretario de Prensa de FOEVA, calificó el ofrecimiento como insuficiente frente al contexto económico actual y consideró que la cifra resulta inadmisible en el marco de la discusión vigente.

La decisión de abandonar la mesa de diálogo fue tomada tras el Plenario de Secretarios Generales del 26 de febrero y ratificada el 3 de marzo. En consecuencia, el gremio se declaró en libertad de acción y convocó a un paro sin asistencia a los lugares de trabajo para este viernes 6 de marzo. La medida de fuerza busca la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores del sector y el reclamo de una propuesta acorde a la realidad económica actual.

Desde la conducción nacional de la Federación señalaron que el sector empresario intenta instalar la idea de una crisis profunda en la actividad desde el inicio del año. Si bien el gremio reconoce la existencia de dificultades, rechaza que se utilice dicho argumento para condicionar la discusión paritaria y de cosecha. Según manifestaron desde la entidad, este tipo de escenarios suelen plantearse en coincidencia con el inicio de las negociaciones salariales para limitar los reclamos de recomposición.

La medida de fuerza afectará a bodegas y viñas de las principales provincias productoras del país, dado que FOEVA nuclea a los obreros y empleados vitivinícolas de todo el territorio nacional.