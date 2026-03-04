"¿Vos has visto que es larga?": el video del pastor sanjuanino que es furor por una cámara oculta

Una particular cámara oculta titulada "Diciéndole cosas random al pastor" y realizada en una iglesia de San Juan comenzó a circular con fuerza en las redes sociales, logrando cientos de interacciones en poco tiempo. El video fue publicado originalmente por la cuenta de Instagram del Ministerio Vida Abundante (@mva.sanjuan) y tuvo como protagonista principal al pastor Ricardo Brito, quien fue abordado por diversos miembros de su comunidad en situaciones disparatadas que, al parecer, buscaban combinar el humor con la difusión del mensaje religioso.

El momento más destacado y que da nombre a la repercusión del video ocurre cuando una mujer embarazada se acerca al pastor y le comenta con total seriedad que la situación fue muy extensa, utilizando la frase "re larga, casi me puse a parir ahí atrás". Ante la confusión del religioso, quien no comprendía a qué se refería, la mujer aclaró entre risas que estaba hablando de lo extensa que había sido la prédica de esa jornada. Esta situación puntual generó reacciones entre los usuarios, quienes notaron cómo el pastor incluso revisaba su reloj con gesto de desconcierto ante el reclamo.

image

Las tomadas de pelo al pastor fueron muchas más: En una de ellas, un hombre le pide al pastor tres segundos de su tiempo para luego simplemente contar hasta tres y retirarse, dejándolo completamente desconcertado. En otra secuencia, una joven lo pone en un aprieto al pedirle que sienta su olor bajo el argumento de que no se había bañado, una situación ante la cual el pastor intentó mantener la compostura en todo momento. También se lo observa siendo "obediente" ante las directivas de la que parece su esposa, Rosa, llegando a sentarse cuando se lo solicitan sin cuestionar el pedido.

Los comentarios en el video, quizá posteado por esta iglesia para atraer más fieles, se multiplicaron en las redes. Algunos lo calificaron como un "genio" o un "crack" y celebraron la complicidad de su esposa, cuyas expresiones faciales también fueron motivo de risas entre quienes vieron el video. También hubo visiones críticas. Algunos usuarios manifestaron que realizar este tipo de "tonterías" resulta inmaduro, especialmente cuando se considera que existen otros fieles que sufren situaciones extremas por su fe en distintas partes del mundo. A pesar de estas voces disonantes, la mayoría de los comentarios se centraron en lo gracioso del video y en resaltar la figura del pastor sanjuanino como alguien muy querido por su congregación. Incluso el propio pastor bromea con los feligreses y a uno lo despide diciendo "qué camisita, guachín".

Mirá el video: