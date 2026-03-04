miércoles 4 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Histórico

Una reliquia con astillas de la Cruz de Jesús que se perdió en el terremoto del '44, volverá a ser expuesta en San Juan

Un antiguo Lignum Crucis fue hallado por azar en la sacristía del Colegio Santa Rosa de Lima y regresará a la Catedral para su veneración pública.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un antiguo Lignum Crucis fue hallado por azar en la sacristía del Colegio Santa Rosa de Lima después de más de 8 décadas y regresará a la Catedral para su veneración pública.

Un antiguo Lignum Crucis fue hallado por azar en la sacristía del Colegio Santa Rosa de Lima después de más de 8 décadas y regresará a la Catedral para su veneración pública.

Más de 80 años después del terremoto que marcó a fuego la historia de San Juan, una pieza religiosa considerada invaluable volverá a ocupar un lugar central en la fe local. Se trata de un Lignum Crucis, es decir, dos pequeñas astillas atribuidas a la cruz en la que murió Jesús, que se creían perdidas desde 1944. El relicario, traído de Roma en 1908 y certificado en Italia, reapareció en el Colegio Santa Rosa.

Lee además
En San Juan se hicieron operativos por UPD. En la foto, divulgada por la Municipalidad de Río Cuarto (Córdoba), se muestra el festejo en esa comuna esta semana, que se dio junto a establecimientos privados y con más de 1200 jóvenes que celebraron en lugares habilitados.
Operativos

UPD en San Juan: la Policía clausuró alrededor de 10 fiestas de descontrol adolescente
Imagen ilustrativa
Delitos cibernéticos

Mediante un virus troyano estafaron en $4.000.000 a una clínica sanjuanina

El hallazgo se produjo de manera fortuita a fines de 2025, cuando las reliquias aparecieron escondidas detrás de un antiguo mueble giratorio en la sacristía del colegio. Según confirmó el sacerdote Andrés Riveros, el mueble llevaba décadas sin moverse, lo que explica por qué el relicario permaneció oculto tanto tiempo.

Tras el descubrimiento, la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo inició un proceso de verificación histórica y documental. Los inventarios eclesiásticos confirmaron que el relicario (una pieza ovalada de cristal y plata) pertenecía originalmente a la Catedral y había sido traído desde Roma en 1908 por gestiones de Monseñor Sansierra.

image

La autenticidad de las astillas está respaldada por un certificado de “Auténtica” emitido en Verona y remitido a la Curia Episcopal por el obispo Bartolomé Bacilieri. El documento, traducido al español, detalla que las partículas fueron extraídas de lugares reconocidos como auténticos y selladas con cera roja española. En el texto se especifica que los fragmentos corresponden a “la madera del Santo Crucifijo de Nuestro Señor Jesús”, colocados reverentemente en un cofre de plata protegido con cristal y cordones blancos, con autorización para su exposición pública en templos y capillas.

image

Restitución y veneración pública

La restitución será posible gracias a la comunidad de hermanas dominicas, quienes facilitaron el regreso del relicario a su sede original. El cronograma previsto contempla:

  • Viernes 6 de marzo: misa de restitución a las 9, presidida por monseñor Lozano en la Catedral.

  • Viernes Santo: procesión de la reliquia por las calles céntricas durante el tradicional Vía Crucis.

  • Destino final: entronización permanente detrás del presbiterio de la Iglesia Catedral.

La tradición cristiana sostiene que la cruz fue hallada en el año 326 por Santa Elena y que, con el paso de los siglos, la madera se fragmentó para su distribución en distintos puntos del mundo cristiano. El ejemplar sanjuanino forma parte de esos pequeños vestigios que, tras décadas de misterio, vuelven a presentarse ante los fieles en el tiempo de Cuaresma.

Temas
Seguí leyendo

Tras el ventarrón, confirman la llegada del viento Sur a San Juan: para cuándo

UNSJ: nuevo envión para rescatar al radiotelescopio chino que Milei rechaza

El Comandante Mayor Raúl Alberto Sangiuliano, el nuevo Jefe de Gendarmería para San Juan y Mendoza

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuándo sale?

Nuevos detalles sobre el análisis del agua, la limnofauna y otros aspectos de un área protegida de San Juan

Conocé la lista de transportes escolares autorizados en San Juan

Ya colocan la vacuna gratuita contra la gripe en San Juan: quiénes deben recibirla y dónde está disponible

¿Se sienten ofendidos los empresarios por las críticas de Milei?: responde Dragonetti, amigo de Paolo Rocca

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El equipo interdisciplinario que aborda los casos de obesidad infantil en el Hospital de Pocito.
Para tomar conciencia

Aumenta la obesidad infantil en San Juan: los consejos de una especialista y cómo alimentar a los niños cuando ajusta el bolsillo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Perfiles

Quiénes son los tres detenidos por el supuesto ajuste de cuentas que terminó con un hombre quemado en la Terminal

Los apuntados, al momento de la detención.
En Capital

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa: los detenidos por el presunto ajuste de cuentas de proxenetas, que terminó con un hombre quemado

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle
Desempleo

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle

Imagen ilustrativa.
Pronóstico

Tras el ventarrón, confirman la llegada del viento Sur a San Juan: para cuándo

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuándo sale?
Soporte estatal

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuándo sale?

Te Puede Interesar

El Gobierno de San Juan respondió al reclamo de UTA: aseguró que el ajuste de horarios en la Red Tulum es normal
Escenario

El Gobierno de San Juan respondió al reclamo de UTA: aseguró que el ajuste de horarios en la Red Tulum es "normal"

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan se hicieron operativos por UPD. En la foto, divulgada por la Municipalidad de Río Cuarto (Córdoba), se muestra el festejo en esa comuna esta semana, que se dio junto a establecimientos privados y con más de 1200 jóvenes que celebraron en lugares habilitados.
Operativos

UPD en San Juan: la Policía clausuró alrededor de 10 fiestas de descontrol adolescente

El equipo interdisciplinario que aborda los casos de obesidad infantil en el Hospital de Pocito.
Para tomar conciencia

Aumenta la obesidad infantil en San Juan: los consejos de una especialista y cómo alimentar a los niños cuando ajusta el bolsillo

Alexis Adrián Gordillo el sujeto condenado. Imagen archivo Tiempo de San Juan
Volvió a ser condenado

Un conocido ladrón sanjuanino golpeó a su ex en 2024, burló a la ley por más de un año y lo detuvieron

Un antiguo Lignum Crucis fue hallado por azar en la sacristía del Colegio Santa Rosa de Lima después de más de 8 décadas y regresará a la Catedral para su veneración pública.
Histórico

Una reliquia con astillas de la Cruz de Jesús que se perdió en el terremoto del '44, volverá a ser expuesta en San Juan