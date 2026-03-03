Comenzó la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en San Juan

El Ministerio de Salud de San Juan puso en marcha desde este lunes 2 de marzo la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en toda la provincia. Las dosis ya se encuentran disponibles en centros de salud, hospitales, el vacunatorio móvil y el Vacunatorio Provincial.
La estrategia es coordinada por el Programa Provincial de Inmunizaciones, dependiente de la División Epidemiología del Departamento Medicina Sanitaria, y apunta a reforzar la prevención frente al virus de la influenza, especialmente antes de la llegada de los meses más fríos.
Desde la cartera sanitaria explicaron que la vacunación oportuna permite reducir el riesgo de hospitalizaciones, complicaciones graves y mortalidad, en particular en los grupos considerados de mayor riesgo.
Quiénes deben vacunarse
La campaña está destinada de manera prioritaria a:
-
Lactantes de 6 a 24 meses
-
Personas mayores de 65 años
-
Embarazadas
-
Puérperas (hasta 10 días después del parto)
-
Personal de salud
-
Integrantes de fuerzas de seguridad
-
Personas de 2 a 64 años con comorbilidades
Qué se necesita
Para acceder a la vacuna es necesario presentar DNI y carnet de vacunación. En el caso de personas con comorbilidades que se vacunen por primera vez, deberán contar con indicación médica.