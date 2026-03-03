martes 3 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Anuncio

Comenzó la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en San Juan

Las dosis están disponibles en toda la provincia y la vacunación está dirigida a grupos de riesgo, con el objetivo de prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes asociadas al virus de la influenza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (4)

El Ministerio de Salud de San Juan puso en marcha desde este lunes 2 de marzo la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en toda la provincia. Las dosis ya se encuentran disponibles en centros de salud, hospitales, el vacunatorio móvil y el Vacunatorio Provincial.

Lee además
una de cada dos personas vivira con sobrepeso u obesidad en el 2035, si se mantiene el ritmo actual de crecimiento en el mundo
Día Mundial de la Obesidad

Una de cada dos personas vivirá con sobrepeso u obesidad en el 2035, si se mantiene el ritmo actual de crecimiento en el mundo
con el 92% de avance, hay fecha estimada para la finalizacion de las obras en la quebrada de zonda
Infraestructura

Con el 92% de avance, hay fecha estimada para la finalización de las obras en la Quebrada de Zonda

La estrategia es coordinada por el Programa Provincial de Inmunizaciones, dependiente de la División Epidemiología del Departamento Medicina Sanitaria, y apunta a reforzar la prevención frente al virus de la influenza, especialmente antes de la llegada de los meses más fríos.

Desde la cartera sanitaria explicaron que la vacunación oportuna permite reducir el riesgo de hospitalizaciones, complicaciones graves y mortalidad, en particular en los grupos considerados de mayor riesgo.

Quiénes deben vacunarse

La campaña está destinada de manera prioritaria a:

  • Lactantes de 6 a 24 meses

  • Personas mayores de 65 años

  • Embarazadas

  • Puérperas (hasta 10 días después del parto)

  • Personal de salud

  • Integrantes de fuerzas de seguridad

  • Personas de 2 a 64 años con comorbilidades

Qué se necesita

Para acceder a la vacuna es necesario presentar DNI y carnet de vacunación. En el caso de personas con comorbilidades que se vacunen por primera vez, deberán contar con indicación médica.

Temas
Seguí leyendo

Cerrará dos días la Casa Natal de Sarmiento por tareas de desinsectación

Dolor por el fallecimiento del reconocido músico sanjuanino Ricardo 'Chicato' Sánchez

El Comandante Mayor Raúl Alberto Sangiuliano, el nuevo Jefe de Gendarmería para San Juan y Mendoza

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuándo sale?

Nuevos detalles sobre el análisis del agua, la limnofauna y otros aspectos de un área protegida de San Juan

Conocé la lista de transportes escolares autorizados en San Juan

Ya colocan la vacuna gratuita contra la gripe en San Juan: quiénes deben recibirla y dónde está disponible

Los choferes sanjuaninos exigen dejar el horario de verano de los recorridos tras el inicio de clases

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ipv san juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuando sale?
Soporte estatal

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuándo sale?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Escándalo en 25 de Mayo

Sorprendieron a un policía junto a una estudiante encerrados dentro de una escuela de La Chimbera

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan
Causas

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan

UPD masivo en San Juan: clausuraron la fiesta en la que iban a participar 16 escuelas de la provincia
Resolución

UPD masivo en San Juan: clausuraron la fiesta en la que iban a participar 16 escuelas de la provincia

Los apuntados, al momento de la detención.
En Capital

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa: los detenidos por el presunto ajuste de cuentas de proxenetas, que terminó con un hombre quemado

Le pegaron a una embarazada para robarle el celular en Concepción y perdió el bebé
Terrible

Le pegaron a una embarazada para robarle el celular en Concepción y perdió el bebé

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Delitos cibernéticos

Mediante un virus troyano estafaron en $4.000.000 a una clínica sanjuanina

Por Redacción Tiempo de San Juan
En Toronto, el Ceo de Vicuña fue contundente: no a una ley de proveedores mineros
Canadá

En Toronto, el Ceo de Vicuña fue contundente: "no" a una ley de proveedores mineros

Branka Motors: discurso calcado y un mismo outfit, la curiosa presentación de los tres acusados por la mega estafa
¿Coacheados?

Branka Motors: discurso calcado y un mismo outfit, la curiosa presentación de los tres acusados por la mega estafa

¿Quién se quedará con la franquicia local de Pichetto, una silla que puede pagar buenos dividendos?
Análisis

¿Quién se quedará con la franquicia local de Pichetto, una silla que puede pagar buenos dividendos?

Caucete: fue a reclamarle por el pago de la cuota alimentaria a su ex y lo atacó con un tenedor
Violencia

Caucete: fue a reclamarle por el pago de la cuota alimentaria a su ex y lo atacó con un tenedor