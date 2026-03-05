Otra vez, la crecida sorprendió a Valle Fértil: mirá los videos

A primera hora de la mañana de este jueves 5 de marzo, una fuerte crecida sorprendió a distintas zonas de Valle Fértil, en medio de una temporada marcada por las lluvias en el departamento del Este.
jueves 5 de marzo 2026
El agua bajó fuerza durante la mañana de este jueves, producto de las lluvias que se registraron en las sierras en la madrugada.
El fenómeno se produjo como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas durante la madrugada en la zona de las sierras, según informó el medio Info Valle Fértil.
En las imágenes compartidas por el mismo portal digital, se puede observar la fuerza con la que desciende la crecida por distintos cauces del departamento.