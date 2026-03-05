jueves 5 de marzo 2026

Más agua

Otra vez, la crecida sorprendió a Valle Fértil: mirá los videos

El agua bajó fuerza durante la mañana de este jueves, producto de las lluvias que se registraron en las sierras en la madrugada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nuevamante se registró una intensa crecida en Valle Fértil. (Captura: Info Valle Fértil)

Nuevamante se registró una intensa crecida en Valle Fértil. (Captura: Info Valle Fértil)

A primera hora de la mañana de este jueves 5 de marzo, una fuerte crecida sorprendió a distintas zonas de Valle Fértil, en medio de una temporada marcada por las lluvias en el departamento del Este.

El fenómeno se produjo como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas durante la madrugada en la zona de las sierras, según informó el medio Info Valle Fértil.

En las imágenes compartidas por el mismo portal digital, se puede observar la fuerza con la que desciende la crecida por distintos cauces del departamento.

Mirá los videos:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Crecida repentina en Valle Fértil A primera hora de este jueves 5 de marzo, una fuerte crecida sorprendió a distintas zonas de Valle Fértil tras las intensas lluvias registradas durante la madrugada en la zona de las sierras. Las imágenes muestran la fuerza con la que el agua baja por distintos cauces del departamento. Mirá las imágenes. *Imágenes: Info Valle Fértil Más info en @tiempodesanjuan #ValleFértil #crecida #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Temas
Dejá tu comentario

