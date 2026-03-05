Otra vez, la crecida sorprendió a Valle Fértil: mirá los videos

En las imágenes compartidas por el mismo portal digital, se puede observar la fuerza con la que desciende la crecida por distintos cauces del departamento.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Crecida repentina en Valle Fértil A primera hora de este jueves 5 de marzo, una fuerte crecida sorprendió a distintas zonas de Valle Fértil tras las intensas lluvias registradas durante la madrugada en la zona de las sierras. Las imágenes muestran la fuerza con la que el agua baja por distintos cauces del departamento. Mirá las imágenes. *Imágenes: Info Valle Fértil Más info en @tiempodesanjuan #ValleFértil #crecida #tiempodesanjuan"