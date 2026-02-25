miércoles 25 de febrero 2026

Gran susto

Una madre y su hija terminaron hospitalizadas tras protagonizar un vuelco en Valle Fértil

El vehículo circulaba por Ruta 510 cuando, por causas que se investigan, terminó dado vuelta a un costado de la calzada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
vuelco

Un siniestro vial de consideración se registró alrededor de las 10:30 de este miércoles sobre la Ruta 510, en el departamento Valle Fértil.

Según informaron fuentes policiales, un automóvil Volkswagen conducido por una mujer de 57 años perdió el control al atravesar un badén, por causas que aún son materia de investigación, y terminó volcando a un costado de la calzada. En el vehículo también viajaba su hija, de 19 años.

Como consecuencia del impacto, la joven sufrió la fractura de una de sus manos, mientras que la conductora presentó escoriaciones leves.

Los primeros datos indican que en el hecho no habrían participado otros vehículos y que el vuelco se habría producido tras una maniobra desafortunada al volante.

Personas que circulaban por la zona asistieron en un primer momento a las ocupantes y colaboraron en el traslado hacia la sala sanitaria de Chucuma. Posteriormente, ambas fueron derivadas al hospital departamental, donde permanecen en observación.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 12ª y de la UFI de Delitos Especiales, que realizó las pericias correspondientes para establecer con precisión cómo se produjo el accidente.

