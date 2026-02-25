Cayó parte de la banda que robó en un taller mecánico de Rawson

La Comisaría 24° de Rawson logró esclarecer un robo ocurrido en un taller mecánico de la zona sur del departamento y recuperar tanto una motocicleta como varias herramientas que habían sido sustraídas.

El hecho tuvo lugar en el taller “Tato Racing”, ubicado sobre Avenida España Sur, donde delincuentes se llevaron herramientas de trabajo y una motocicleta Corven 110 cc color rojo que se encontraba en reparación y pertenecía a un cliente.

La investigación fue coordinada por la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad. Tras diversas tareas de inteligencia y averiguaciones, los pesquisas determinaron que el rodado estaba en poder de un conocido delincuente del Barrio Alvear, identificado como Peñaloza, quien cuenta con antecedentes en la zona.

Con esa información, la Policía montó un operativo de vigilancia que permitió interceptar a dos sujetos —uno de ellos hermano del sospechoso señalado— cuando intentaban comercializar los elementos robados. Los detenidos fueron sorprendidos mientras trasladaban la motocicleta sustraída junto a herramientas pertenecientes al taller: un taladro marca Skill, una amoladora marca Wold y varias llaves fijas.

Como resultado del procedimiento, los efectivos lograron recuperar la totalidad de los efectos denunciados y secuestrar la motocicleta robada. Los dos sujetos quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la Justicia provincial, acusados por el delito de robo.