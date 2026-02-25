miércoles 25 de febrero 2026

UFI Genérica

Se hizo pasar por psicólogo y atendió a una menor: quedó en evidencia tras dar un certificado trucho

El sospechoso es oriundo de La Rioja y hace unos años reside en la provincia. En octubre de 2025 el Colegio de Psicólogos de San Juan radicó la denuncia y en un comunicado alertó que era un farsante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una madre preocupada por la salud de su hija buscaba la ayuda de un profesional. Allegados le recomendaron los servicios del psicólogo Leandro Emanuel Ruarte. Este atendió a la chica y la diagnosticó que tenía un trastorno de ansiedad y le otorgó un certificado médico, con firma y matricula.

Algo no cerraba y se sospechaba mucho de ese dictamen médico. Poco a poco fue saliendo todo a luz y ese Leandro Emanuel Ruarte en realidad no era psicólogo, sino una persona con algunos estudios de ciencias médicas.

En octubre de 2025 el Colegio de Psicólogos realizó la denuncia correspondiente en UFI Genérica y detalló que Ruarte se hacía pasar por psicólogo dando recetas con número de matricula trucho. Al mismo tiempo dio a conocer a la sociedad, por redes sociales, que no se hagan atender por esta persona ya que no era psicólogo.

Esta causa tuvo su audiencia respectiva este miércoles y la fiscal Daniela Pringles manifestó que se había llegado a un acuerdo con la defensa y le dieron a conocer a la jueza de Garantías Mónica Lucero que Ruarte iba a ser beneficiado con la probation. La audiencia se llevó a cabo y Ruarte deberá trabajar gratis 30 horas, deberá pagar una remuneración económica a la Cruz Roja y no podrá salir de la provincia sin la debida autorización.

Esta última regla impuesta por la magistrada es porque Ruarte es oriundo de La Rioja. Además, fuentes judiciales manifestaron que en esta provincia también ha sido señalado de hacerse pasar como psicólogo. En ese lugar no se le abrió ninguna causa penal, a diferencia de San Juan.

El comunicado del Colegio de Psicólogos de La Rioja

En noviembre de 2024 dio a conocer el comunicado dando a conocer las irregularidades que había cometido Ruarte:

“El Colegio de Psicólogos de La Provincia de La Rioja informa que se ha procedido a la cancelación definitiva de la Matrícula Profesional N° 427, correspondiente al Sr. Ruarte Leandro Emanuel. A partir de la denuncia radicada en su contra (Resolución judicial de fecha 26/06/2024, emanada por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 3 de la primera circunscripción judicial de la provincia de La Rioja) por no poseer título habilitante de Licenciado en Psicología.

La Comisión Directiva del Colegio de Psicólogos de La Rioja resuelve:

* Cancelar definitivamente la matrícula Nº 427 conferida al Sr. Ruarte Leandro Emanuel.

* Proceder al recupero de la credencial otorgada.

Esta Comisión se ve en la obligación legal de cancelar definitivamente la matrícula del prenombrado, ello en mérito a la plataforma normativa (Ley Provincial Nº 4.503). Pues, además, salvaguardar el derecho a la salud pública de la comunidad, resulta de vital trascendencia para este Cuerpo en armonía con la normativa que pretende la erradicación del ejercicio ilegal de la profesión. En consecuencia, resulta más que óptimo, eficaz y ajustado a ley, cancelar la matrícula del Sr. Ruarte Leandro Emanuel, efectuando el debido comunicado a la sociedad, como a las entidades que resultaren necesarias, a fin de evitar daños en la salud y en el patrimonio de los miembros de la comunidad".

