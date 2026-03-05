Paritaria en San Juan: se viene otro paro docente, de UDAP por 48 horas

El escenario educativo en San Juan se encamina hacia un nuevo conflicto profundo tras la falta de acuerdo en la quinta sesión de la paritaria docente. La Unión Docentes Agremiados Provinciales ( UDAP ) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica ( AMET ), dos de las tres entidades que participan de la mesa de negociación, ya definieron la realización de medidas de fuerza por estar disconformes con la oferta salarial presentada por el Ejecutivo. Este nuevo anuncio se produce apenas unos días después de que los tres gremios provinciales concretaran un paro total de actividades durante el inicio del ciclo lectivo esta misma semana.

UDAP, que agrupa a la mayor cantidad de maestros en la provincia, determinó un paro de 48 horas para los días miércoles 11 y jueves 12 de marzo. La secretaria general del sindicato, Patricia Quiroga, aseguró que esta decisión responde a un mandato previo de los delegados escolares, quienes votaron por unanimidad un plan de lucha progresivo si no se lograba un acuerdo concreto. Quiroga, en diálogo con Radio Colón este jueves, fue tajante al rechazar la oferta en la misma mesa de negociación y adelantó que el gremio no asistirá a la convocatoria prevista para el próximo martes 10 de marzo.

Respecto a los fundamentos del rechazo, la titular de UDAP puso el foco en la escasa mejora que representó el último ofrecimiento oficial. Quiroga señaló que la supuesta mejora consistió únicamente en "incrementar dos puntos en el A01, que significa en el nomenclador docente para el mes de mayo". Según sus palabras, esa modificación es mínima dado que "dos puntos de nomenclador es muy poco para el mes de mayo", considerando que vienen planteando sus necesidades desde diciembre sin obtener respuestas que satisfagan a las bases. La dirigente subrayó que la situación de la docencia es crítica y que, aunque comprenden la realidad financiera de la provincia expuesta por los funcionarios, su deber es representar a los trabajadores que están pasando un mal momento económico.

Por su parte, Daniel Quiroga, secretario general de AMET, confirmó en una entrevista con Radio Colón que su sector también iniciará medidas de fuerza. Si bien el dirigente aseguró que la decisión de ir al paro ya está tomada por los miembros paritarios y las comisiones, aclaró que la modalidad del mismo será analizada y definida en las próximas reuniones gremiales. Entre sus fundamentos, el titular de AMET consideró que la propuesta del Gobierno es insuficiente porque "el salario no acompaña y no condice con la inflación". Además, cuestionó los datos oficiales al afirmar que para el bolsillo del trabajador la inflación es "mentirosa" y que el incremento del 5% propuesto para marzo no alcanzará para cubrir los desfasajes acumulados desde diciembre y enero.

La Unión Docentes Argentinos (UDA) también comunicó su postura de rechazo a la oferta del Ejecutivo provincial. A través de un comunicado oficial, el gremio fundamentó su decisión en la insistencia del Gobierno en un esquema de cierre a cuatro meses, un formato que ya ha sido rechazado reiteradamente por la docencia. Asimismo, denunciaron un marcado desfasaje salarial y la falta de una actualización mensual del valor índice, lo que profundiza la precarización de los ingresos, por lo que UDA San Juan decidió ratificar el estado de alerta y movilización. No habló de paro todavía.

La postura del Gobierno y los detalles de la oferta

image.png La paritaria docente se abrió este mes para asegurar un normal inicio de clases que se complica por el llamado a paro de los gremios docentes UDA y UDAP.

Desde el Gobierno de San Juan defendieron la propuesta presentada en la paritaria calificándola como una "oferta superadora" que se posiciona por encima de los índices inflacionarios. El ofrecimiento oficial consistió en un incremento del 5% al valor índice para marzo y otro 5% para junio, tomando como base los valores de diciembre y marzo respectivamente. Además, la propuesta incluyó el incremento de seis puntos en el código A01 del nomenclador docente para marzo, cuatro puntos en el código E60 para el mismo mes y los cuestionados dos puntos adicionales para el código A01 en el mes de mayo.

El Ejecutivo también destacó que la oferta mantiene una cláusula de revisión para el mes de junio sobre los incrementos otorgados en el primer semestre. En su contextualización de la política salarial del año, las autoridades recordaron que en enero se otorgó un bono de 120.000 pesos y cuatro puntos al sueldo básico, mientras que en febrero se incrementó el ítem de escolaridad a 100.000 pesos y se pagó el concepto de equipamiento docente por un monto superior a los 128.000 pesos. Pese a estos argumentos y a la caída en la recaudación provincial que mencionaron los funcionarios en la mesa, el Gobierno citó a los gremios para continuar el diálogo el martes 10 de marzo a las 14 horas, aunque UDAP ya confirmó que no concurrirá para dar cumplimiento a su medida de fuerza.