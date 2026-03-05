Taylor Swift le puso fecha a su boda con Travis Kelce: el motivo de la elección y un guiño casual a San Juan

Taylor Swift eligió una fecha con mucho significado para su casamiento con Travis Kelce. Foto: Agencia NA (redes)

La cantante Taylor Swift y el deportista Travis Kelce ya pusieron fecha para lo que promete ser la boda del año. La pareja oficializó su compromiso el pasado 26 de agosto en Kansas, con una publicación en redes sociales que reúne un total de 37,5 millones de me gustas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la fecha elegida por los novios sería el próximo 13 de junio, el mismo día de la fundación de San Juan. El rumor fue alimentado por el presentador británico Graham Norton, quien mencionó en su programa que no podía hablar mucho del tema porque había firmado “demasiados acuerdos de confidencialidad”.

Desde entonces, varios medios internacionales especularon sobre el inminente festejo que promete reunir a más de 300 celebridades del mundo actual; entre ellos deportistas, músicos, actores, presentadores y productores.

Según trascendió, la ceremonia se llevaría a cabo en el lujoso Ocean House, un espacio frente al mar en Watch Hill, Rhode Island, que no solo ofrece privacidad, sino que también tiene unas vistas panorámicas de ensueño.

Por qué el número 13 tiene mucho significado para Taylor Swift

Para la cantante y sus millones de fanáticos en el mundo, el número 13 guarda un lugar especial en sus vidas porque está muy relacionado con memorables momentos de su carrera.

Su cumpleaños: nació un 13 de diciembre. También cumplió 13 un viernes 13 y su primer álbum alcanzó el disco de oro en apenas 13 semanas. Cuando ganó premios importantes, ella estaba sentada en la fila 13 o asiento 13.

Desde entonces, el número comenzó a tomar relevancia en su arte: sus canciones tenían una intro de 13 segundos de duración.__IP__

Ahora, la artista fue un paso más allá y decidió asegurar esa fecha para el tan esperado día de su boda.

FUENTE: Agencia NA