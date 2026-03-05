jueves 5 de marzo 2026

La joven asaltada en Capital no estaba embarazada y el atacante sigue prófugo

Se dieron a conocer novedades del violento caso en Concepción. La primera información que se dio a conocer fue que la muchacha había golpeada por un ladrón en el estómago y producto de esa agresión había perdido el bebé.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

A cuatro días del hecho, ahora se dio a conocer información trascendental. La joven no estaba embarazada. Desde la Justicia expresaron que la damnificada tenía la sospecha de que sí lo estaba por un test de orina. Pero cuando la mujer fue abordada por personal médico, a esta le hicieron una ecografía y un análisis de sangre y confirmó que la misma no estaba esperando un bebé.

A pesar de esta confirmación, desde la Justicia expresaron que siguen atrás del delincuente que la abordó. Se atrapó a un sospechoso en las últimas horas, pero la damnificada dijo que no fue.

La causa está siendo investigada por UFI Delitos Contra la Propiedad y están a la búsqueda del delincuente que atacó a la joven en la siesta del pasado lunes. La chica estaba en la esquina de Tucumán y Piedra Buena cuando de la nada un hombre se abalanzó sobre ella, le dio una trompada en el estómago y huyó con su celular.

Ese día la policía activó un protocolo de urgencia, ya que la damnificada dijo que estaba embarazada. Esa tarde la llevaron de urgencia al Sanatorio Argentino y ahí fue anoticiada de los acontecimientos antes relatados.

