La joven asaltada en Capital no estaba embarazada y el atacante sigue prófugo

El pasado lunes se dio a conocer que u na joven, de 24 años, había perdido su embarazo tras ser asaltada por un ladrón en Concepción . La primera información brindada por la Policía fue que a la mujer le dieron una trompada en el estómago y producto de esa agresión había perdido el embarazo.

Terrible Le pegaron a una embarazada para robarle el celular en Concepción y perdió el bebé

A cuatro días del hecho, ahora se dio a conocer información trascendental. La joven no estaba embarazada. Desde la Justicia expresaron que la damnificada tenía la sospecha de que sí lo estaba por un test de orina. Pero cuando la mujer fue abordada por personal médico, a esta le hicieron una ecografía y un análisis de sangre y confirmó que la misma no estaba esperando un bebé.

A pesar de esta confirmación, desde la Justicia expresaron que siguen atrás del delincuente que la abordó. Se atrapó a un sospechoso en las últimas horas, pero la damnificada dijo que no fue.

La causa está siendo investigada por UFI Delitos Contra la Propiedad y están a la búsqueda del delincuente que atacó a la joven en la siesta del pasado lunes. La chica estaba en la esquina de Tucumán y Piedra Buena cuando de la nada un hombre se abalanzó sobre ella, le dio una trompada en el estómago y huyó con su celular.

Ese día la policía activó un protocolo de urgencia, ya que la damnificada dijo que estaba embarazada. Esa tarde la llevaron de urgencia al Sanatorio Argentino y ahí fue anoticiada de los acontecimientos antes relatados.