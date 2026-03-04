miércoles 4 de marzo 2026

En Rawson

Madrugada de terror en Villa Cenobia Bustos: robó en dos casas y quiso acuchillar a la Policía

El sospechoso fue descubierto gracias al aviso de su propia hermana. Tras un forcejeo con los efectivos, terminó detenido y recibió una condena de prisión efectiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Lo que comenzó como dos denuncias por robo terminó con una escena de extrema tensión en Villa Cenobia Bustos, donde un hombre fue arrestado luego de intentar agredir con cuchillos a los policías que fueron a detenerlo.

Todo se desató alrededor de las 5 de la mañana del 2 de marzo, cuando un vecino advirtió la sustracción de una motoguadaña de su vivienda. Mientras los efectivos trabajaban en el lugar, otro habitante del barrio se acercó para informar que también había sido víctima de un hecho similar: de su casa habían desaparecido un televisor de 14 pulgadas, un DVD, un cargador de celular, una reposera y varias prendas de vestir.

La pista clave surgió minutos después. Una mujer que vive frente a los domicilios damnificados alertó a los uniformados que su hermano había ingresado a su casa con distintos objetos que no le pertenecían. Con su consentimiento, el personal policial entró a la vivienda y se encontró con el sospechoso, quien al verse rodeado tomó dos cuchillos e intentó lanzarse contra los agentes.

Tras un intenso forcejeo, lograron reducirlo y detenerlo. En el interior del inmueble encontraron parte de los elementos denunciados como robados y, al inspeccionar el techo, hallaron la motoguadaña sustraída del otro domicilio. Las víctimas reconocieron cada uno de los objetos.

La causa avanzó bajo el procedimiento especial de flagrancia por robo y daño en concurso real, en dos hechos. Finalmente, mediante un juicio abreviado, el acusado fue condenado a dos meses de prisión efectiva, se declaró su reincidencia y se dispuso que continúe alojado en prisión preventiva.

