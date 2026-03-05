Un corte de pelo en la altura: el particular video sanjuanino que se hizo viral

Un grupo de jóvenes del barrio Aramburu, en Rivadavia, protagonizó una arriesgada escena que no tardó en viralizarse en las redes sociales. Uno de ellos decidió cortarle el pelo a un amigo en el techo de un complejo de departamentos, mientras el resto filmaba el momento.

La improvisada peluquería se montó sobre la membrana del edificio, con una silla colocada en el medio del techo borde y el paisaje de las copas de los árboles y el cielo como fondo.

El joven que se animó al cambio de look se sentó con una capa con imágenes de la Selección Argentina, mientras su amigo tomaba las tijeras y la máquina para realizar el corte. “Corte a nuestro estilo monoblokero”, escribieron los protagonistas al compartir el video en redes sociales.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente y generaron todo tipo de reacciones entre los usuarios: desde felicitaciones y risas hasta advertencias por lo riesgoso de la maniobra.