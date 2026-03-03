martes 3 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Primera Nacional

Difundieron un video de la barra de Godoy Cruz apretando al plantel

Si bien sucedió antes del comienzo de la temporada en la segunda división, el video trascendió recientemente y muestra.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Godoy Cruz atraviesa un presente dramático en la Primera Nacional porque más allá de la parte deportiva (empató los tres partidos que jugó), parte de la barra invadió el campo de juego tras el último encuentro frente a Deportivo Madryn, lo que obligó a los jugadores a abandonar la cancha, sino que antes del comienzo del certamen hubo un apriete al plantel.

Lee además
caos y furia en mendoza: godoy cruz no levanta y los hinchas invadieron el campo de juego
Violencia en el fútbol

Caos y furia en Mendoza: Godoy Cruz no levanta y los hinchas invadieron el campo de juego
El sanjuanino que le puso el cuerpo al viento para sostener su portón y se hizo viral.
En las redes

La lucha de un sanjuanino contra la fuerza de la naturaleza

El video que se filtró recientemente en redes muestra a un grupo numeroso de barras del Tomba que ingresaron al entrenamiento del equipo y dejaron un violento y contundente mensaje. "Saben que los jugadores que salían caro se tomaron el palo, esos giles me chupan la p... a mí... Pol Fernández, Rasmussen y el p... cu... ese de Petroli. Ellos chupan la p... yo quiero que los que están ahora pongan", se escucha que comienza el discurso uno de los miembros de la hinchada.

Embed

Luego, el mismo barra continúa hablando sin que nadie lo interrumpa: "Saben lo que venimos a pedir siempre: que metan huevo, cu.... Estamos jugando el Nacional ahora, no es lo mismo , ahí con todo, cu.... No quiero ca... acá en Godoy Cruz y el que no quiera jugar en Godoy Cruz porque se sienta de Primera, se va o va a tener que cortar el pasto allá atrás si no lo venden".

Después apuntó directamente a aquellos jugadores que todavía estaban en el club, pero buscaban su salida, como fue el caso de Roberto Fernández, que se marchó a Peñarol: "Se toman el palo, corta, sea quien sea el que se queda. Godoy Cruz es para jugar, para ganar y respetar. Estos colores los van a respetar. ¿Está claro?El que quiera irse que deje de entrenar hoy".

Por último, un mensaje pareció dirigido al entrenador, Mariano Toedtli, quien parece estar en la cuerda floja tras el arranque sin victorias: "A vos mismo te lo digo, el que esté con eso que no quiera jugar, lo sacás ca..., acá se va a quedar el que quiera".

Temas
Seguí leyendo

Video: en segundos, motochorros le robaron a una mujer en una calle de Pocito

¡Apareció una therian en Rivadavia! El video del insólito hallazgo

En Rawson, una mujer se salvó por un pelo de morir golpeada por un poste de luz y todo quedó filmado

Video: en Chimbas, una mujer insultó a un chofer de la Red Tulum y lo amenazó con robarle el celular

Video: una veterinaria sanjuanina ya cuenta con atención para therians

Echaron a la directora de Turismo Social de Misiones por burlarse de "los pobres" durante sus vacaciones en México: el video

"Nuestro club también crece": San Martín informó las obras del club, ¿con palito para Desamparados?

La AFA mantendría la suspensión de la novena fecha por el paro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
alan cantero, a fondo: las revelaciones de su encuentro con messi, lo que extrana de san juan y como es su vida en el futbol peruano video
Mano a mano imperdible

Alan Cantero, a fondo: las revelaciones de su encuentro con Messi, lo que extraña de San Juan y cómo es su vida en el fútbol peruano

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Escándalo en 25 de Mayo

Sorprendieron a un policía junto a una estudiante encerrados dentro de una escuela de La Chimbera

UPD masivo en San Juan: clausuraron la fiesta en la que iban a participar 16 escuelas de la provincia
Resolución

UPD masivo en San Juan: clausuraron la fiesta en la que iban a participar 16 escuelas de la provincia

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan
Causas

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar
Escenario

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar

La frase, entre lágrimas, del supuesto inversor denunciado por estafa: Quiero ayudar a las personas video
Video

La frase, entre lágrimas, del supuesto inversor denunciado por estafa: "Quiero ayudar a las personas"

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Caso resonante

Supuesto ajuste de cuentas en Capital: detuvieron a dos mujeres trans y un hombre, acusados de quemar a un sujeto

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los denunciantes de la estafa de Branka Motors meten presión en las puertas de Tribunales
Reclamo

Los denunciantes de la estafa de Branka Motors meten presión en las puertas de Tribunales

El radiotelescopio chino, con un importante desarrollo en Calingasta, quedó suspendido por Nación,
Larga lucha

UNSJ: nuevo envión para rescatar al radiotelescopio chino que Milei rechaza

El abusador compareció este martes ante el juez.
Padrastro pervertido

Un changarín abusó en reiteradas ocasiones de su hijastra y fue condenado, pero se salvó de ir a la cárcel

¿Se sienten ofendidos los empresarios por las críticas de Milei?: responde Dragonetti, amigo de Paolo Rocca video
Entrevista exclusiva

¿Se sienten ofendidos los empresarios por las críticas de Milei?: responde Dragonetti, amigo de Paolo Rocca