Difundieron un video de la barra de Godoy Cruz apretando al plantel

Godoy Cruz atraviesa un presente dramático en la Primera Nacional porque más allá de la parte deportiva (empató los tres partidos que jugó), parte de la barra invadió el campo de juego tras el último encuentro frente a Deportivo Madryn, lo que obligó a los jugadores a abandonar la cancha, sino que antes del comienzo del certamen hubo un apriete al plantel.

En las redes La lucha de un sanjuanino contra la fuerza de la naturaleza

Violencia en el fútbol Caos y furia en Mendoza: Godoy Cruz no levanta y los hinchas invadieron el campo de juego

El video que se filtró recientemente en redes muestra a un grupo numeroso de barras del Tomba que ingresaron al entrenamiento del equipo y dejaron un violento y contundente mensaje. "Saben que los jugadores que salían caro se tomaron el palo, esos giles me chupan la p... a mí... Pol Fernández, Rasmussen y el p... cu... ese de Petroli. Ellos chupan la p... yo quiero que los que están ahora pongan", se escucha que comienza el discurso uno de los miembros de la hinchada.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Solo Ascenso (@soloascenso)

Luego, el mismo barra continúa hablando sin que nadie lo interrumpa: "Saben lo que venimos a pedir siempre: que metan huevo, cu.... Estamos jugando el Nacional ahora, no es lo mismo , ahí con todo, cu.... No quiero ca... acá en Godoy Cruz y el que no quiera jugar en Godoy Cruz porque se sienta de Primera, se va o va a tener que cortar el pasto allá atrás si no lo venden".

Después apuntó directamente a aquellos jugadores que todavía estaban en el club, pero buscaban su salida, como fue el caso de Roberto Fernández, que se marchó a Peñarol: "Se toman el palo, corta, sea quien sea el que se queda. Godoy Cruz es para jugar, para ganar y respetar. Estos colores los van a respetar. ¿Está claro?El que quiera irse que deje de entrenar hoy".

Por último, un mensaje pareció dirigido al entrenador, Mariano Toedtli, quien parece estar en la cuerda floja tras el arranque sin victorias: "A vos mismo te lo digo, el que esté con eso que no quiera jugar, lo sacás ca..., acá se va a quedar el que quiera".