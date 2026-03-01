domingo 1 de marzo 2026

Violencia en el fútbol

Caos y furia en Mendoza: Godoy Cruz no levanta y los hinchas invadieron el campo de juego

El Tomba empató 0-0 ante Deportivo Madryn por la Primera Nacional y la bronca se desató tras el pitazo final: hubo invasión al césped, insultos masivos y lanzamiento de butacas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tomba-17

La paciencia se agotó en el estadio Feliciano Gambarte. Godoy Cruz volvió a dejar una imagen pálida, no pasó del empate sin goles y extendió un presente que preocupa cada vez más. El equipo mendocino todavía no ganó en lo que va del campeonato y la reacción de su gente fue inmediata y contundente.

Durante el encuentro ya se escuchaban cánticos críticos hacia los futbolistas y la dirigencia. Pero el verdadero estallido llegó tras el silbatazo final. Desde las tribunas bajaron silbidos e insultos generalizados, mientras un grupo de simpatizantes saltó al campo con la intención de increpar a los jugadores. La intervención policial evitó que el episodio pasara a mayores.

El mal momento no es nuevo. El Tomba arrastra 13 partidos sin victorias y, tras el descenso consumado la temporada pasada, el inicio en la segunda categoría está lejos de lo esperado. Además, en la semana había sufrido otro golpe al quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Deportivo Morón.

Cuando el plantel se retiraba hacia los vestuarios, desde una de las plateas arrojaron butacas al terreno de juego. En los alrededores, varios hinchas permanecieron para manifestar su enojo contra los dirigentes, al grito de “que se vayan todos”.

El clima en Mendoza pasó de la impaciencia al descontrol. Y con los resultados sin aparecer, la crisis deportiva empieza a convertirse también en un problema institucional.

