martes 3 de marzo 2026

Pelota bajo la suela

La AFA mantendría la suspensión de la novena fecha por el paro

En pleno conflicto abierto con la Justicia y el Gobierno, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reprogramará la fecha 9 entre tres posibles fechas.

Por Agencia NA
Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habría decidido que el paro se mantendrá a pesar de las distintas opiniones y la novena fecha del Torneo Apertura, junto con las demás categorías, quedará oficialmente suspendida, según confirmaron fuentes dirigenciales.

A partir del mediodía, los principales directivos de la AFA se reunirán en el predio de Ezeiza para definir los pasos a seguir, aunque la decisión ya estaría tomada: no hay fútbol.

En ese encuentro entre los 30 dirigentes de Primera División se resolverá en qué día entre semana se reprogramará la jornada afectada por la medida de fuerza, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La AFA ya habría notificado a los presidentes de los clubes las tres alternativas posibles para recuperar la fecha 9: las opciones son el 18 de marzo, el 22 de abril o el 13 de mayo. Cada institución deberá manifestar su preferencia para avanzar en la definición del nuevo cronograma.

Por qué se reúnen los dirigentes

Los 30 representantes de los clubes de la Liga Profesional se reunirán esta tarde para definir si se levanta o no el paro estipulado para la fecha 9 del Torneo Apertura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, esta decisión se tomó por iniciativa del presidente Claudio “Chiqui” Tapia debido a que la Justicia citó a declaración indagatoria a las autoridades de la AFA, entre ellas Tapia y Toviggino, en una causa por presuntas irregularidades fiscales.

Desde el ente madre del fútbol argentino remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.

Además, aclararon que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y que actualmente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. También acusaron al ARCA de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.

FUENTE: Agencia NA

