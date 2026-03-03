martes 3 de marzo 2026

Conflicto bélico

Tensión extrema en Medio Oriente: por seguridad, Cristiano Ronaldo escapa de Arabia Saudita

La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán obligó al delantero portugués Cristiano Ronaldo a abandonar Arabia Saudita junto a su familia. El ataque a la Embajada estadounidense en Riad no solo generó alarma internacional, sino que también puso en riesgo a figuras del deporte que residían en la región.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El delantero, que jugaba en Al-Nassr desde enero de 2023, tomó la decisión de trasladarse a España tras el bombardeo ocurrido cerca de su residencia en la capital saudí. Según registros de seguimiento aéreo, viajó en avión privado hacia Madrid, ciudad en la que brilló entre 2009 y 2018 con Real Madrid, consolidando una de las etapas más exitosas de su carrera.

El ataque, atribuido a Irán, generó alarma entre residentes y figuras internacionales, obligando a Ronaldo a priorizar la seguridad de su familia. Este episodio expone cómo el conflicto regional tiene repercusiones más allá del plano político y militar, alcanzando a personalidades vinculadas al deporte y la vida pública.

La tensión también alcanzó a Dubái, donde reside el ex defensor inglés Rio Ferdinand. En su podcast, Ferdinand relató desde un búnker el temor que experimenta junto a su familia, describiendo explosiones, misiles y la difícil tarea de contener a sus hijos en medio de la crisis.

Más allá del impacto inmediato, el conflicto abrió interrogantes sobre la participación de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección dirigida por Amir Ghalenoei se encuentra bajo observación ante rumores de una eventual baja o descalificación. Aunque no hay decisiones oficiales, el antecedente de Rusia en la edición anterior alimenta la incertidumbre sobre la composición del torneo.

Por ahora, la situación sigue siendo incierta, pero el conflicto ya dejó huellas visibles: la salida de una de las máximas estrellas del fútbol mundial de su país de residencia y la posibilidad de modificaciones en el Mundial 2026.

