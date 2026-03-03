En Toronto, el Ceo de Vicuña fue contundente: "no" a una ley de proveedores mineros en San Juan

Aún sin acuerdo para presentar la Ley de Proveedores Mineros en la Cámara de Diputados, el tema se tocó en la PDAC -una de las ferias del sector más importantes del escenario mundial-, en un encuentro convocado por autoridades del Gobierno de San Juan con más de 50 empresarios locales y el CEO de Vicuña, Ron Hochstein. El canadiense dijo en este encuentro; que incluyó la presencia del ministro de Minería, Juan Pablo Perea; que no cree en la necesidad de regular la contratación de empresas locales para los proyectos mineros.

Aprovechando la presencia de proveedores locales y de los directivos más importantes de la compañías mineras con presencia en San Juan en Toronto, el Ministro de Minería organizó un encuentro con Vicuña y luego con Azules, para abordar distintas temáticas, entre ellas la Ley de Proveedores Mineros, un tema en el que todavía no hay consenso.

Hochstein se refirió al tema y se mostró en contra de una normativa que regule la contratación de proveedores locales. Es más, le dijo a los empresarios sanjuaninos que no den por sentado nada. “No den por sentado esta oportunidad, trabajemos para crecer juntos y destrabar esta oportunidad para que nuestros hijos y los hijos de sus hijos se beneficien”, alegó en plena reunión según publicó DIARIO HUARPE.

El CEO destacó la contratación que ya hizo Vicuña de una empresa de catering de capitales mayoritariamente sanjuaninos para hacerse cargo de la provisión de alimentos de la gigante minera. “Nuestro foco está en la contratación local tanto de mano de obra como de proveedores”, agregó, bajándole el tono a la negativa.

El canadiense asumió la Dirección General de Vicuña el 7 de noviembre. Hasta ese momento, la empresa no contaba con la figura de un CEO, por lo que esta decisión marcó un punto de inflexión en el rumbo del megaproyecto minero que integra Josemaría con Filo del Sol.

Vicuña, pasos clave en el año que pasó

A casi un año de su conformación, el proyecto Vicuña, fruto del Joint Venture entre Lundin y BHP; terminó de consolidar su perfil estratégico como uno de los desarrollos cupríferos más relevantes del país y del mundo. La integración de Josemaría y Filo del Sol permitió potenciar recursos y optimizar el diseño general del proyecto.