En Toronto, el Ceo de Vicuña fue contundente: "no" a una ley de proveedores mineros en San Juan

Aún sin acuerdo para presentar la Ley de Proveedores Mineros en la Cámara de Diputados, el tema se tocó en la PDAC -una de las ferias del sector más importantes del escenario mundial-, en un encuentro convocado por autoridades del Gobierno de San Juan con más de 50 empresarios locales y el CEO de Vicuña, Ron Hochstein. El canadiense dijo en este encuentro; que incluyó la presencia del ministro de Minería, Juan Pablo Perea; que no cree en la necesidad de regular la contratación de empresas locales para los proyectos mineros.
Aprovechando la presencia de proveedores locales y de los directivos más importantes de la compañías mineras con presencia en San Juan en Toronto, el Ministro de Minería organizó un encuentro con Vicuña y luego con Azules, para abordar distintas temáticas, entre ellas la Ley de Proveedores Mineros, un tema en el que todavía no hay consenso.
Hochstein se refirió al tema y se mostró en contra de una normativa que regule la contratación de proveedores locales. Es más, le dijo a los empresarios sanjuaninos que no den por sentado nada. “No den por sentado esta oportunidad, trabajemos para crecer juntos y destrabar esta oportunidad para que nuestros hijos y los hijos de sus hijos se beneficien”, alegó en plena reunión según publicó DIARIO HUARPE.
El CEO destacó la contratación que ya hizo Vicuña de una empresa de catering de capitales mayoritariamente sanjuaninos para hacerse cargo de la provisión de alimentos de la gigante minera. “Nuestro foco está en la contratación local tanto de mano de obra como de proveedores”, agregó, bajándole el tono a la negativa.
El canadiense asumió la Dirección General de Vicuña el 7 de noviembre. Hasta ese momento, la empresa no contaba con la figura de un CEO, por lo que esta decisión marcó un punto de inflexión en el rumbo del megaproyecto minero que integra Josemaría con Filo del Sol.
Vicuña, pasos clave en el año que pasó
A casi un año de su conformación, el proyecto Vicuña, fruto del Joint Venture entre Lundin y BHP; terminó de consolidar su perfil estratégico como uno de los desarrollos cupríferos más relevantes del país y del mundo. La integración de Josemaría y Filo del Sol permitió potenciar recursos y optimizar el diseño general del proyecto.
- Uno de los hitos centrales de 2025 se produjo en abril, cuando la compañía anunció la estimación de recursos de Filo del Sol y la actualización de Josemaría, confirmando uno de los mayores recursos combinados de cobre, oro y plata a nivel global.
- En julio, Vicuña presentó ante la autoridad minera la segunda actualización del Informe de Impacto Ambiental (IIA). Allí se destacó la extensión de la vida útil del yacimiento de 19 a 25 años, impulsada por el incremento de los recursos explotables. Además, el proyecto ajustó su diseño para procesar 175.000 toneladas diarias de mineral. El informe incorporó un diseño hídrico multifuente, con un nuevo campo de pozos en La Majadita, la proyección futura de uso de agua desalinizada proveniente del Pacífico y un esquema de recuperación y reutilización del 73% del agua de proceso, uno de los puntos más relevantes en términos ambientales.
- La infraestructura también tuvo avances concretos. En abril, la empresa licitó la construcción de dos tramos del futuro Corredor Norte, el camino de acceso al proyecto por San Juan. Las obras, adjudicadas a la UTE Terusi Construcciones S.A. – Semisa Infraestructura S.A., corresponden a los tramos E y F, los más cercanos al campamento Batidero, ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. En paralelo, se adjudicaron las obras de mantenimiento del camino Angualasto–La Majadita a la empresa sanjuanina Zlato. Se trata de 170 kilómetros de mantenimiento durante 13 meses, con un impacto estimado de alrededor de 100 puestos de trabajo directos e indirectos. El cierre de 2025 también mostró avances en la contratación de servicios locales. En diciembre, Vicuña licitó el servicio integral de alimentación, hotelería y limpieza en sitio, que quedó en manos de la empresa sanjuanina Caterwest.
- En diciembre, la compañía formalizó la presentación de su solicitud para ingresar al RIGI PEELP, convirtiéndose en el primer proyecto de cobre del país en aplicar a este régimen. El objetivo es incorporar a Josemaría y Filo del Sol como un desarrollo integrado de exportación estratégica de largo plazo.
- Durante el año, Vicuña continuó con su campaña de perforación 2024/2025, superó su cuarto plan invierno y avanzó en estudios hidrogeológicos y metalúrgicos, además de sus programas de inversión social. En el plano interno, uno de los principales desafíos fue la integración de los equipos humanos de ambos proyectos.