En el corazón de Villa del Carril, una velada de boxeo expone lo mejor de San Juan y Chile

En pleno corazón de Villa del Carril, el Club Box Sportivo Estrella Junior volverá a vibrar al ritmo del ring. Con más de 90 años de historia ligados principalmente al boxeo, la institución capitalina será escenario de una velada que cruzará a representantes sanjuaninos con boxeadores de Curicó, Chile, en una noche que promete intensidad y camaradería deportiva.

El evento es organizado por la Federación Sanjuanina de Boxeo , que también estará a cargo de la fiscalización. Mario Cabello , integrante del triunvirato que conduce la entidad, confirmó que la delegación chilena arribó el martes por la mañana. Los seis integrantes del equipo se encuentran hospedados en el albergue de la Federación, que fue reacondicionado recientemente tras el robo sufrido meses atrás. Gracias a donaciones de cuchetas y distintos elementos, se pudieron rehabilitar los baños y armar un dormitorio en condiciones para recibir a los visitantes.

La actividad comenzará formalmente este jueves a las 20.30 con la ceremonia de pesaje en el Estrella Junior, donde estarán presentes los boxeadores locales y la delegación trasandina. Allí quedarán confirmadas las categorías de una cartelera que combina roce internacional y fuerte presencia de clubes sanjuaninos.

En los combates internacionales, en hasta 52 kilos José Muñoz (San Juan) se medirá con Vicente Neira (Curicó). En hasta 60 kilos, Elián Oliver (San Juan) enfrentará a Vicente Zapata (Curicó). En la categoría hasta 64 kilos, Axel Peralta (San Juan) cruzará guantes con Julián Araya (Curicó). En hasta 69 kilos, Lisandro Quiroga (San Juan) combatirá ante Jorge Araya (Curicó). Y en hasta 91 kilos, Federico Acosta (San Juan) protagonizará el duelo frente a Víctor Ampuero (Curicó).

La velada se completará con el programa interclubes. En hasta 52 kilos, Benjamín Bustos (Estrella Junior) peleará contra Thiago Ramos (Team Alcaraz). En hasta 60 kilos, Santino de la Fuente (Team Pérez) se enfrentará a Francisco Ocampo (Estrella Junior). En hasta 69 kilos, Luis Sánchez (Team Fernández) combatirá ante Juan Cruz Sánchez (Team Marticorena). Finalmente, en hasta 75 kilos, Bruno Mariani (Club Ladini) se medirá con Isaías Inojosa (Team Alcaraz).

Con el ring preparado y las delegaciones confirmadas, la Villa del Carril se alista para una noche donde el boxeo será puente entre San Juan y Chile, y donde el trabajo silencioso de clubes y dirigentes volverá a reflejarse arriba del cuadrilátero.